На украинских дорогах появятся светофоры для велосипедистов

Новые светофоры для велосипедистов могут появиться на украинских дорогах уже в ближайшем будущем. Такие сигнальные устройства появились в новой редакции Государственного стандарта по светофорам.

Источник: auto.24tv.ua

Эти светофоры будут устанавливаться на оживленных перекрестках, на которые выходят велодорожки. Зеленый сигнал для двухколесного транспорта должен загораться на несколько секунд раньше, чем для движущихся машин в том же направлении.





Считается, что за это время велосипедисты смогут доехать до середины перекрестка и поворачивают налево или направо машины их четко будут видеть, чтобы безопасно пропустить.

Нынешняя версия стандарта также подразумевает, что в случае если велодорожка примыкает к пешеходному переходу, то отдельный светофор для велосипедов устанавливаться не будет, велосипедистам придется спешиться и перевести двухколесное транспортное средство через дорогу вместе с пешеходами.

ГП «ГосдорНИИ» до 28 февраля принимает правки, комментарии и пожелания относительно новой редакции стандарта о светофоре, поэтому вероятно окончательный вариант алгоритма работы и мест установки новых велосветофоров станет известен позже.