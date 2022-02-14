А-Банк продолжает выплаты 1000 грн от государства в online-режиме: что нового?

А-Банк продолжает выплаты 1000 грн всем имеющим две вакцины и зеленый сертификат в Дии.

С 07.02.2022 карту єПідтримка для получения 1000 грн в А-Банке могут оформить вакцинированные подростки, которым исполнилось 14 лет.

Также изменения произошли в перечне категорий, в которых можно воспользоваться средствами по программе єПідтримка. С 07.02 добавили возможность использовать 1000 грн в категории «Школьные принадлежности и канцелярские изделия» и «Образование». С 14.02 клиенты могут оплачивать картой єПідтримка государственные почтовые услуги, а для клиентов в возрасте более 60 лет доступна оплата картой єПідтримка коммунальных услуг. Оплатить коммунальные услуги картой єПідтримка А-Банк предлагает клиентам онлайн – в мобильном приложении ABank24.





Деньги на карту єПідтримка клиенты А-Банка получают мгновенно, а саму карту можно оформить в А-Банке тремя способами.

1. В приложении Дия выбрать услугу ”Получение 1000 грн”. Приложение проверяет три условия: наличие полной вакцинации, возраст, гражданство. Если все хорошо, появляется кнопка «Далее». Надо перейти на список банков, где можно открыть спецсчет.

Нажать на А-Банк, перейти в мобильное приложение ABank24, выбрать услугу ”Получение карты єПідтримка”.

2. В мобильном приложении ABank24: на главном экране перейти к кошельку карт, среди карт выбрать карту “єПідтримка” и нажать кнопку “Получить”.

3. В отделении А-Банка: сообщить сотруднику Банка, что вам нужна виртуальная карта єПідтримка.

Оформление этой карты бесплатное. Не будет никакой платы за обслуживание.

На сегодняшний день 310 000 карт єПідтримка оформили в А-Банке, 190 млн грн уже зачислено на карты! Более 70 млн грн клиенты А-Банка уже потратили по картам єПідтримка.

Уже в конце февраля клиенты А-Банка смогут получить пластиковую карту єПідтримка. Пластиковую карту смогут получить клиенты, которые не имеют карты єПідтримка, и клиенты с действующей виртуальной картой смогут заменить ее на пластиковую.

Об А-Банке:

А-БАНК представлен на рынке банковских услуг более 25 лет. Услугами Банка пользуется более 1,6 млн клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель Банка – предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины – 232 отделения готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту.

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Дия:

Дия – это новый уровень взаимодействия государства и граждан: удобный и человечный. Всё очень удобно и всегда под рукой в ​​смартфоне.

На портале можно получить онлайн более 70 государственных услуг, а в обновленном мобильном приложении — доступ к 15 своим цифровым документам и 12 услугам.

Среди документов: ID-карта и заграничный биометрический паспорт, студенческий билет, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, страховой полис транспортного средства, налоговый номер (РНОКПП), свидетельство о рождении, справка переселенца (ВПЛ) и COVID-сертификаты. Особого внимания заслуживает революционная технология Дия.Подпись — самая защищенная электронная подпись прямо в смартфоне.

А-Банк продовжує виплати 1000 грн від держави в online-режимі: що нового?

А-Банк продовжує виплати 1000 грн усім, хто має дві вакцини та зелений сертифікат у Дії.

З 07.02.2022 картку єПідтримка для отримання 1000 грн в А-Банку можуть оформити вакциновані підлітки, яким виповнилось 14 років.

Також зміни відбулися щодо переліку категорій, у яких можна скористатись коштами по програмі єПідтримка. З 07.02 додали можливість використати 1000 грн у категорії “Шкільне приладдя та канцелярські вироби” та “Освіта”. З 14.02 клієнти можуть сплачувати карткою єПідтримка за державні поштові послуги, а для клієнтів у віці понад 60 років доступна оплата карткою єПідтримка за комунальні послуги. Оплатити комунальні послуги карткою єПідтримка А-Банк пропонує клієнтам онлайн — у мобільному додатку ABank24.

Гроші на картку єПідтримка клієнти А-Банку отримують миттєво, а саму картку можна оформити в А-Банку трьома способами.

1. У застосунку Дія вибрати послугу ”Отримання 1000 грн”. Застосунок перевіряє три умови: наявність повної вакцинації, вік, громадянство. Якщо все добре, з’являється кнопка «Далі». Треба перейти на перелік банків, де можна відкрити спецрахунок.

Натиснути на А-Банк, перейти в мобільний застосунок ABank24, вибрати послугу ”Отримання картки єПідтримка”.

2. В мобільному додатку ABank24: на головному екрані перейти до гаманця карток, серед карток вибрати картку “єПідтримка” та натиснути кнопку “Отримати”.

3. У відділенні А-Банку: повідомити співробітнику Банку, що вам потрібна віртуальна картка єПідтримка.

Оформлення цієї картки безкоштовне. Не буде жодної плати за обслуговування.

На сьогодні 310 000 карток єПідтримка оформили в А-Банку, 190 млн грн вже зараховано на картки! Понад 70 млн грн клієнти А-Банку вже витратили по картках єПідтримка.

Вже наприкінці лютого клієнти А-Банку зможуть отримати пластикову картку єПідтримка. Пластикову картку зможуть отримати клієнти, які не мають картки єПідтримка, і клієнти з діючою віртуальною карткою єПідтримка зможуть замінити її на пластикову.

Про А-Банк:

А-БАНК представлений на ринку банківських послуг понад 25 років. Послугами Банку користується понад 1,6 млн клієнтів. Банк пропонує широкий спектр сучасних фінансових послуг як фізичним, так і юридичним особам. Основна мета Банку – надання сучасного та технологічного сервісу в режимі online за допомогою зручного інтернет-банкінгу АВаnk24. Банк широко представлений у всіх регіонах України – 232 відділення готові надати якісний сервіс кожному клієнту.

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Про Дія:

Дія — це новий рівень взаємодії держави та громадян: зручний і людяний. Все дуже зручно та завжди під рукою у смартфоні.

На порталі можна отримати онлайн понад 70 державних послуг, а в оновленому мобільному застосунку — доступ до 15 своїх цифрових документів та 12 послуг.

Серед документів: ID-картка та закордонний біометричний паспорт, студентський квиток, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, страховий поліс транспортного засобу, податковий номер (РНОКПП), свідоцтво про народження, довідка переселенця (ВПО) та COVID-сертифікати. Особливої уваги заслуговує революційна технологія Дія.Підпис — найзахищеніший електронний підпис просто у смартфоні.

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