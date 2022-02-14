Розкрито подробиці про новий автомобіль ЗАЗ

На потужностях Запорізького автозаводу (ЗАЗ) до 2025 року має налагодити випуск чотирьох абсолютно нових автомобілів.

Источник: avtodream.org

Серед новинок значиться Lada Granta другої генерації, чия поява очікується у 2024 році. Напередодні було розкрито деякі подробиці майбутньої моделі.

В основу нової Гранти ляже шасі CMF-B, розроблене французьким концерном Renault. До речі, цю ж архітектуру використовують ще кілька нових автомобілів Lada. Зазначається, що базою для Lada Granta другого покоління буде Dacia Logan третьої ревізії.





За попередніми даними, наступна «Гранта» отримає більший кузов. При цьому машина все одно поступатиметься в габаритах Lada Vesta.

А ось моторна гама змін не зазнає. Клієнтам запропонують модифікації з 1.6- та 1.8-літровими атмосферними агрегатами. Чому для цієї моделі не запропонують двигуни Renault не уточнюється. Можна припустити, що причина бажання виробника зберегти вартість авто на колишньому рівні.

На українському ринку Lada Granta, чия великовузлова збірка з російських машинокомплектів здійснюється у Запоріжжі, є найдешевшою новою машиною. Ціна на неї розпочинається від 256 тисяч 938 гривень.

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Під капотом «Гранти» знаходиться 87-сильний бензиновий двигун об’ємом 1.6 літра, який поєднується з п’ятишвидкісною «механікою».