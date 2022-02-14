Должна выбирать разговор или движение, – женщина из Лондона страдает от последствий ковида

Однако есть и те, кому повезло меньше. В Великобритании сообщали даже о случаях, когда последствия болезни разрушили здоровье, социальную жизнь и финансы, хотя изначально заболевание было в легкой форме.

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Жасмин даже не в состоянии смотреть телевизор

32-летняя Жасмин Геер из Лондона подхватила коронавирус еще в марте 2021 года. Она хотела стать инструктором по йоге, однако теперь едва может нормально произносить слова.

Уже после перенесенного недуга, прошлым летом, поняла, что не может даже застелить постель, не задыхаясь. Она до сих пор находится на больничном и хочет снова вернуться к нормальной жизни, но ей мешает длительный ковид.

Эта болезнь настолько непредсказуема, и никто на самом деле не знает, как ее лечить. Честно говоря, я не знаю, верну ли я когда-нибудь полностью свое здоровье, но я никогда не перестану пытаться,

– рассказала она в своем блоге.

Женщина говорит, что даже не может поднять левую руку, не говоря уже о том, чтобы быть тренером из йоги. Также ей трудно делать простые вещи, которые не требуют физической силы, даже смотреть телевизор.

Сначала считали, что это тревожность

В течение 9 месяцев врачи считали, что причиной ее симптомов была тревожность. В частности, женщина чувствовала:

сжатие в груди;

боль в сердце;

одышку;

усталость;

учащенное сердцебиение.

Однако эти признаки проявлялись, когда она пыталась ходить или разговаривать. Тогда она начала лечиться в клинике для 130 пациентов с тяжелым длительным ковидом в Лондоне. Ее здоровье начало улучшаться.

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Другие проблемы со здоровьем

Врачи в Жасмин также обнаружили много проблем со здоровьем. Уровень кислорода в ее легких составлял 53%, как и у пациентов с легочной болезнью. Ей также диагностировали воспаление сердца после коронавируса которого раньше не замечали.

Кроме этого в легких обнаружили небольшие сгустки крови – тромбы. Хотя после лечения они исчезли, у нее до сих пор наблюдается ненормальный приток крови и кислорода к легким.

«Противовоспалительный препарат улучшил мое выздоровление, но, к сожалению, у меня снова начался рецидив. Теперь я могу медленно ходить 5 минут раз в неделю, если мне повезет, но потом у меня болит грудная клетка. Я должен выбирать между разговором и движением. Я не могу делать и то, и другое в течение одного дня», – поделилась женщина.

Сейчас медики не знают, как точно лечить длительный ковид, поскольку причин проблемы анализы не показывают.

Внимание! Вакцины, несомненно, помогают предотвратить смерть и тяжелые заболевания, но ученые пока не знают, защищают ли они от длительного ковида.