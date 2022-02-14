В Канаде врачам разрешили выписывать пациентам билеты в национальные парки

Новая инициатива позволяет некоторым врачам выписывать пациентам бесплатный ежегодный билет в национальные парки страны, поскольку «одна прогулка в день избавляет вас от врача».

К теме Как вовремя распознать инсульт и спасти жизнь: главные признаки и причины

Согласно рецепту, гулять в парке нужно будет не менее двух часов в неделю и как минимум 20 минут ежедневно.

Для чего это нужно

Некоторым это решение может показаться непонятным. Но специалисты утверждают, что время, проведенное на природе, улучшает психическое и физическое здоровье, укрепляя иммунную систему. Также прогулки помогают облегчить симптомы депрессии, СДВГ, посттравматического стрессового расстройства и других болезней.

Некоторые из этих положительных эффектов, вероятно, связаны с легкой физической активностью. Но лабораторные исследования показывают и другую положительную сторону – лишь созерцание красивых пейзажей природы или прослушивание ее звуков, таких как стрекотание сверчков или мягкий плеск волн, может иметь некоторые преимущества для повышения настроения.

Почему необходимо поддерживать физическую активность

Источник: British Journal of Sports Medicine