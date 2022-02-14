Почему врачи не советуют пить кофе тем, кто переболел Омикроном

Все потому, что кофеин приводит к обезвоживанию и, как следствие, к повышению свертываемости крови. Поэтому медики рассказали, чем можно заменить этот напиток.

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Почему не советуют употреблять кофеин после Омикрона

Дело в том, что COVID-19 снижает уровень АТФ – аденозинтрифосфорной кислоты, которая играет важную роль в обмене энергии и веществ в организме.

Он также снижает в крови уровень калия, что негативно влияет на работу сердца и сердечно-сосудистой системы,

– говорится в сообщении.

Чем можно заменить

Поскольку один из постковидных симптомов Омикрона – сонливость и снижение работоспособности, то специалисты советуют заменить кофе некрепким зеленым или белым чаем.

Также медики отметили, что важно вакцинироваться, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.

К слову. По состоянию на 8 февраля в Украине подтвердили 830 случаев инфицирования штаммом Омикрон. Речь идет о его «оригинальном подвиде» ВА.1.1.529.

Кратко об Омикроне

В общем ВА.2 уже зафиксировали в 67 странах и 42 штатах США.

Ученые обнаружили, что COVID-штамм Омикрон заразнее, чем другие варианты, однако он вызывает меньше госпитализаций и реже приводит к осложнениям.

Новые исследования показали, что заражены штаммом Омикрон на 40% реже попадают в больницы и на 20% реже обращаются за медицинской помощью, чем больные штамм Дельту.

Симптомы исходного штамма Омикрон / данные: ВОЗ / инфографика 24 канала

Кто чаще заражается штаммом Омикрон – видео