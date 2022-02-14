Обычный ожог может изменить вашу кровь: неожиданные результаты исследования

Матанализ исследований показал, что пациенты с ожогами имели более высокие риски сердечно-сосудистых заболеваний, в частности: закупорку сердца, инсульты и проблемы с артериями и аортой.

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Речь идет даже о небольших ожогах, которые покрывают менее 10% тела. Все из-за изменений в тромбоцитах – самых маленьких из наших клеток крови, которые контролируют ее свертываемость для заживления ран. Они живут всего около 9 дней.

Если спустя годы после травмы наблюдается стойкая дисфункция тромбоцитов, это говорит о том, что что-то продолжает разрушать эти тромбоциты. Либо они реактивированы, либо сделаны другим способом,

– сказал руководитель исследования Мэтью Линден.

Как тромбоциты помогают при ожогах

Вскоре после ожога поврежденные кровеносные сосуды выделяют белки, которые связывают близлежащие тромбоциты. Затем тромбоциты и кровеносные сосуды вызывают воспаление, которое привлекает моноциты – тип лейкоцитов иммунной системы.

Эти моноциты прикрепляются к тромбоцитам, используя их для прохождения через стенку кровеносного сосуда. При этом они превращаются в пенистые клетки и образуют бляшки. Образование бляшек является распространенной проблемой при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Что с ними происходит после ожогов

Одна из теорий заключается в том, что нарушение кровотока после ожога может активировать тромбоциты и вызвать накопление бляшек.

Другая теория заключается в том, что рубцевание костного мозга приводит к долгосрочным изменениям в формировании тромбоцитов. Подобно эритроцитам и лейкоцитам, тромбоциты образуются в костном мозге.

Интересно, что тромбоциты имеют очень короткий период полувыведения из кровотока. После девяти дней восстановления тромбоциты не должны помнить о травме, но они это делают. Единственное объяснение, почему так – хроническая адренергическая реакция (реакция тромбоцитов на адреналин). Ведь эмоциональная реакция на постоянную боль меняет уровень кортизола, а затем катехоламинов, которые вырабатываются надпочечниками и готовят наш организм к реакции «бей или беги».

Сейчас ученые проверяют эту теорию на моделях мышей и на амбулаторных пациентах с ожогами в больнице Фионы Стэнли. Это исследование довольно сложно проводить, потому что тромбоциты свертываются, когда находятся вне тела.