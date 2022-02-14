Крупная сеть АЗС в Украине закрывает свои АЗС

В Украине массово закрываются автозаправочные комплексы. На этот раз компания SunOil сообщила о закрытии 120 станций из 140 существующих. Представители компании сообщают, что SunOil не планирует полностью прекращать деятельность на территории Украины. Закрытие станций произошло из-за разногласий между партнерами.

Источник: avtoblog.ua

Отмечается, под собственным брендом компании будет расширено количество АЗС. Гендиректор сети Леонид Косянчук рассказал, что сокращение количества станций было вынужденным. Причиной закрытия стало окончание четырехлетнего периода аренды у компании «Веста».

Леонид Косянчук добавил, что у компании SunOil останутся только собственные АЗС. В планах компании на ближайшее время увеличить количество станций под свои брендом.