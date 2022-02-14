Кто такой физиотерапевт и что он лечит

Кто такой физиотерапевт
Физиотерапевт помогает восстановить движения и функции при травмах, заболеваниях или инвалидности. Он также помогает снизить риск травмы или заболевания в будущем.
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Кроме физиотерапевта, реабилитацией занимается еще врач лечебной физкультуры (ЛФК) и врач физической и реабилитационной медицины. Обычно врач назначает упражнения, которые помогут пациенту восстановиться, и показывает, как их делать. Врач применяет следующие виды реабилитации:
- массаж;
- физические упражнения.
Часто в качестве физиотерапии применяют еще такие методы, как электрофорез, воздействие ультразвуковых волн и электромагнитного излучения, но эти методы не имеют доказанной эффективности. Она есть только в физических упражнений и массажа.
Что лечит физиотерапевт
Физиотерапевт помогает восстановиться после:
- переломов;
- травм спинного мозга;
- спортивных травм;
- ампутации;
- инсульта.
Физиотерапевт не только помогает с восстановлением, но и учит жить с заболеваниями: артритом, синдромом запястного канала, радикулитом. Например, людям с ревматоидным артритом может быть сложно доставать предметы с верхних полок из-за боли в пальцах и запястьях. Врач подскажет, как реорганизовать дом, чтобы это было легче делать.