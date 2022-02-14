Ford ещё раз обновил «другой» Focus

Появились фотографии рестайлингового семейства, предназначенного для Поднебесной. А еще есть подробности о начинке: на смену «турботройке» придет четырехцилиндровый турбодвигатель.

Источник: avtodream.org

Модернизированный Фокус раскрыл минпром КНР, и это уже второе серьезное обновление для китайской модели актуальной генерации: первое провели еще в 2020 году, тогда как европейский «четвертый» Ford Focus пережил полноценный рестайлинг в 2021-м.





К слову, в Поднебесной семейство, в которое входят седан, «внедорожный» универсал, хэтчбек и его кросс-версия, продолжает терять покупателей.

Так, по информации местных профильных СМИ, в прошлом году там реализовано всего лишь около 23 000 экземпляров против 32 500 единиц годом ранее. А ведь когда-то модель находила по 300 000 – 400 000 владельцев!

Пока рассекречены седан и хэтчбек – кроссы, видимо, обновятся позже. После предыдущей модернизации в плане внешности машины для Поднебесной отдалились от «старосветских», теперь же дизайн вновь унифицирован, хотя кое-какие особенности все же есть.

Например, новые фары (они такие же, как у «европейца») по-прежнему примыкают к радиаторной решетке, причем такое решение теперь вроде бы у всех версий (у дореформенных хэтча и «заряженных» вариантов ST Line для КНР передок как у прежней «старосветской» модели).

Вдобавок у китайских Фокусов появилось исполнение S Edition с сеткой и более агрессивными бамперами – в стиле ST Line.

Салон еще не засвечен. Не исключено, что следом за другими китайскими Фордами семейство Focus получило гигантское табло (объединенные между собой виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы).

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Главная техническая обновка – бензиновый четырехцилиндровый турбомотор 1.5 мощностью 177 л.с. Судя по всему, этот движок заменит «турботройку» аналогичного объема (174 л.с.).

Премьеру рестайлинговых Фокусов ждут во втором квартале текущего года. Для Китая машины производит совместное предприятие Ford и Changan.