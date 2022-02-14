Глутамат натрия: что это и насколько безопасен

Что такое глутамат натрия

Обычно, чтобы описать вкус пищи, мы используем определение сладкий, соленый, кислый, горький. Но есть и пятый вкус, умами, в переводе с японского – «приятный вкус». К нему как раз и относится глутамат натрия.

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Интересно, что умами не дает продуктам новый вкус, а усиливает естественный. Поэтому умами — это скорее характерный привкус, который есть в лапше быстрого приготовления или в соевом соусе.

Безопасность глутамата натрия

Управление санитарного надзора за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США (FDA) классифицирует глутамат натрия как безопасный пищевой ингредиент. Но поскольку его использование остается спорным, многие люди считают себя чувствительными к этому ингредиенту, и FDA обязывает производителей указывать на этикетке, что в составе продукта есть глутамат натрия.

Глутамат натрия не является новым веществом. Люди во всем мире ели продукты, содержащие глутамат натрия на протяжении веков. Все потому, что глутаминовая кислота входит в состав белка, который содержится во многих продуктах, например, в сырах и помидорах. Такой глутамат считают натуральным.

Искусственный глутамат натрия

Сейчас вместо того, чтобы добывать и кристаллизовать глутамат натрия из бульона водорослей, вещество получают путем ферментации крахмала, сахарной свеклы, сахарного тростника или патоки. Этот процесс похож на то, что используют для приготовления йогурта, уксуса и вина.

Глутамат, который синтезируют в лабораториях, а затем добавляют в пищу, ничем не отличается от натурального – организм человека усваивает их одинаково. В среднем из белка в пище взрослый человек потребляет около 13 граммов глутамата ежедневно, а синтетического – примерно 0,55.