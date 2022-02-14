Выяснили, как эффективно улучшить метаболизм без диет и спорта

Они выяснили, как на метаболизм влияет освещение в помещении во время приема пищи. Этот фактор оказался очень важным для похудения.

Интересно Как вовремя распознать инсульт и спасти жизнь: главные признаки и причины

Ученые провели соответствующий эксперимент

Для этого привлекли 14 мужчин и женщин с избыточным весом. Их возраст составлял от 40 до 75 лет.

С целью изучить их состояние, исследователи поместили добровольцев в специальную закрытую камеру. Там измеряли частоту дыхания в течение 40 часов.

Справка. Это позволило им измерить скорость и время сжигания калорий во время бодрствования и сна.

Период разбили на 2 отдельные сессии в зависимости от действия света.

Один имитировал естественный свет: яркий день и тусклый вечер. Другой наоборот – тусклый день и яркий вечер.

На обеих сеансах участники находились в темноте ночью и регулярно питались, поддерживая постоянное содержание калорий и макронутриентов.

Сначала перед завтраком и ужином ученые брали у них образцы крови. А затем – с интервалами в 30 минут в течение 4 часов после обоих приемов пищи.

Это нужно было для того, чтобы определить уровни элементов, которые принимают участие в обмене веществ – триглицеридов, инсулина, мелатонина и глюкозы.

К слову Даже один дополнительный час сна позволяет резко похудеть: новое исследование

Результаты эксперимента

Исследование показало, когда участники проводили время при ярком свете, это привело к снижению уровня глюкозы в крови перед ужином в сравнении с теми, кто проводил день при тусклом свете.

И наоборот, – яркий свет вечером привел к снижению скорости метаболизма во сне. Это означает, что участники съедали то же количество пищи, но сжигали меньше калорий во время сна.

Изменение условий освещения в помещении так, чтобы они имитировали цикл естественного света и темноты, обещает улучшить метаболическое здоровье,

– отметили авторы исследования.

Поэтому, по крайней мере если избегать яркого света вечером, это может значительно повлиять на метаболизм глюкозы. Тем самым это уменьшит риск увеличения веса.