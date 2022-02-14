Небо открыто. Кабмин гарантирует безопасность

Кабинет министров выделил почти 17 миллиардов гривен на гарантирование безопасности полетов в воздушном пространстве Украины. У некоторых авиакомпаний возникли проблемы с лизингодателями.

Некоторые европейские страховые компании заявили, что перестанут покрывать риски при полетах в воздушном пространстве Украины после сообщений в западных СМИ о возможном полномасштабном вторжении России уже на этой неделе. Кабинет министров заверил, что Киев готов взять на себя финансовые обязательства по безопасности полетов, и небо закрыто не будет. Корреспондент.net рассказывает подробности.





С чего началось

В субботу, 12 февраля, появилось сообщение о том, что авиакомпания KLM (Нидерланды) прекращает полеты в Украину. В частности, был отменен вечерний рейс в Киев. Обычно KLM выполняет рейсы в украинскую столицу дважды в день.

Правительство Нидерландов призвало граждан страны покинуть Украину как можно скорее из-за эскалации напряжения.

На следующий день стало известно, что украинская авиакомпания SkyUp не смогла завершить рейс по маршруту Мадейра-Киев (Фуншал-Борисполь), поскольку лизингодатель запретил самолетам входить в воздушное пространство Украины. В результате самолету пришлось сесть в аэропорту Кишинева.

В пресс-службе авиакомпании уточнили, что лизингодатель — резидент Ирландии — сообщил о немедленном запрете на влет самолета с бортовым номером UR-SQO в воздушное пространство Украины. На все просьбы SkyUp и государственных структур владелец самолета отказал категорически — именно в то время, когда самолет уже летел в Киев.

Позже SkyUp сообщила о приостановке продажи билетов на рейсы 14, 15 и 16 февраля. По данным компании, сразу несколько лизингодателей потребовали как можно скорее вывезти самолеты в страны ЕС.

Тем временем народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что воздушное движение в небе над Украиной может быть приостановлено уже 14 февраля с 16:00, поскольку одна из крупнейших страховых компаний прекратила страховать гражданские самолеты, находящиеся в воздушном пространстве нашей страны. Он не уточнил, откуда у него такая информация, сославшись на свои источники.

Нардеп высказал предположение, что запрет будет действовать в течение одной-двух недель.

Что решил Кабмин

Правительство собралось на экстренное заседание вечером в воскресенье, 13 февраля, на котором приняло решение выделить Министерству инфраструктуры средства из резервного фонда госбюджета в сумме 16,6 миллиарда гривен для обеспечения безопасности полетов в украинском воздушном пространстве.

Средства хранятся на отдельном эскроу-счете министерства и при необходимости будут использованы для нужд страховых компаний, компаний-перестраховщиков, лизинговых компаний и авиаперевозчиков.

«Украина готова брать на себя финансовые обязательства за безопасность самолетов в украинском воздушном пространстве. В частности, уже с завтрашнего дня мы начинаем гарантировать реальными денежными средствами финансовые обязательства лизинговых компаний», — сообщил глава ведомства Александр Кубраков.

Он добавил, что выделенные средства покрывают страховые случаи как минимум для 23 воздушных судов.

«Украинское небо остается открытым, большинство полетов в Украину и из нее осуществляются в штатном режиме. Мы на постоянной связи с нашими международными партнерами и украинскими компаниями для предупреждения любых возможных кризисных ситуаций», — подчеркнул министр.

Неиспользованные средства с этого счета впоследствии будут направлены обратно в государственный бюджет.

Что происходит сейчас

Международный аэропорт Борисполь сообщил, что «работает в штатном режиме, обеспечивая безопасность и высокий уровень авиабезопасности в полном объеме». Вместе с тем в аэропорту предупредили, что расписание может меняться.

По информации Мининфраструктуры, большинство авиакомпаний продолжают работу без каких-либо ограничений. В частности, 29 иностранных авиакомпаний выполняют полеты из 34 стран мира. Лишь у некоторых перевозчиков «возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования», отметили в ведомстве.

«Рынки страховых услуг, равно как и рынки капитала, уязвимы к информационному полю. Ожидаем, что уже в ближайшее время ситуация стабилизируется. Для этого правительство, Офис президента и наши международные партнеры разрабатывают совместные решения. В случае необходимости государство обеспечит возвращение всех граждан Украины из-за границы», — пояснил Кубраков.

Вместе с тем 14 февраля стало известно, что авиакомпания Norwegian приняла решение не летать над Украиной. В компании объяснили, что это связано с «комплексной оценкой безопасности». Решение будет действовать «до особого распоряжения».

В то же время авиакомпания Скандинавские авиалинии (SAS), выполняющая регулярные еженедельные рейсы по вторникам Осло-Киев, заявила, что не планирует менять расписание или отменять полеты.

Также 14 февраля авиакомпания Международные авиалинии Украины сообщила, что выводит самолеты за границу по требованию лизингодателей.

«МАУ по требованию лизингодателей отправляет пять самолетов Boeing 737-800 в Испанию при условии сохранения других воздушных судов во флоте компании. Кроме этого, два самолета авиакомпании отправляются на плановое техническое обслуживание двигателей в Белград», — сообщила пресс-служба компании.

По данным издания Avianews, лизингодатели потребовали вернуть 23 самолета, которые находятся в распоряжении трех украинских авиакомпаний — МАУ, SkyUp и Bees Airline.

Напомним, в конце января три европейские авиакомпании — швейцарская Swiss, австрийская Austrian Airlines и нидерландская KLM — отказались от ночной стоянки своих самолетов в Киеве, изменив график полетов. Они объяснили это угрозой возможного российского вторжения.

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