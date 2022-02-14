Виктория Смеюха в нижнем белье заговорила о любви

Артистка поделилась своими мыслями.

Бывшая участница группы «НЕАНГЕЛЫ», украинская певица Виктория Смеюха, заговорила о любви.

Артистка назвала, главное достоинство женщины, за которое ее любят. Вика убеждена, что это душа.





«Чтобы вас любили, нужно обладать главным достоинством, которое не заменят ни вкусные десерты, ни искусные комплименты, ни умения в постели, ни высокий интеллект. Безусловно, достоинство женщины скрыто в ее душе», — поделилась Вика.

Кроме того, к своим высказываниям артистка прикрепила снимок, на котором изображена в черном нижнем белье. Также певица дополнила образ длинным халатом.

Наряд прекрасно подчеркнули стройную и спортивную фигуру Смеюхи.

ТСН