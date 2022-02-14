Карантин в Украине: В еще одной области улучшилась COVID-ситуация

Фото: Depo.ua

Еще накануне в «желтой» зоне карантина находились Полтавская и Харьковская области. Теперь к ним присоединился Киев.

По-прежнему пять областей все еще остаются в «красной» зоне, остальные – в «оранжевой», пишет Depo.ua со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

В «красной» зоне карантина находятся следующие области:

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Луганская;

Ровенская;

Хмельницкая.

Показатели остальных областей Украины соответствуют «оранжевой» зоне. Если эпидситуация там ухудшится, эти регионы перейдут в «красную» зону.





В начале прошлой недели глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что сейчас Украина вышла на пик заболеваемости коронавирусом. По его словам, этот этап волны коронавируса проходит без серьезных нагрузок на стационарную медицинскую помощь.

Напомним, ранее Ляшко обнародовал прогноз относительно роста количества случаев заражения коронавирусом в Украине. По его словам, суточное количество случаев коронавируса может достигнуть 60 тысяч уже в ближайшие две недели.

Источник: www.depo.ua