Ко Дню Валентина Минздрав выпустил милые открытки с рекомендациями

Герои из листовок Министерства здравоохранения имеют здоровые отношения, в которых заботятся о себе и друг друге.

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Что такое любовь по мнению Минздрава:

Любовь – это вместе найти пункт вакцинации;

Любовь – это делать прививки вместе;

Любовь – это бустер вместе;

Любовь – это поддерживать друг друга во время болезни;

Любовь – это выздороветь вместе;

Любовь – это объяснить бабушке и дедушке, почему нужно вакцинироваться.

Открытки от Минздрава:

К слову, в этот же день Министерство обороны запустило в сети инициативу, которая призывает украинцев распространять валентинки «Люблю ВСУ».

Утром Минобороны распространило в фейсбуке фото, на котором изображена валентинка – в ее центре карта Украины, составленная из традиционных элементов украинской вышивки. Также на ней есть надпись: «Люблю ВСУ».

Инициативу поддержали общественные деятели и обычные украинцы. Тем временем художники начали публиковать свои варианты открыток, как выглядит любовь к ВСУ.