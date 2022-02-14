Родители и специалисты недовольны государственной поддержкой людей с аутизмом: результаты опроса

Образование

Так, уровнем дошкольной поддержки в Украине детей с аутизмом удовлетворены лишь 5,2% родителей и 14,3% специалистов, поддержки детей в младших классах – соответственно 8,4% и 17,2%, в средних и старших классах – 3,8% и 14,3%, в высших учебных заведениях 4,3% и 11,4%. Все остальные ответили, что они «несколько» и «полностью» недовольны.

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Самым высоким оказалось и традиционное недовольство родителей и специалистов уровнем доступа к профессиональным услугам и сервисам (98,4% и 80,1%), а также местной инфраструктурой развития и досуга людей с аутизмом – 97,5% и 82,8% соответственно.

Физическое и психологическое состояние

Такое же единодушие обе целевые аудитории продемонстрировали, отвечая на вопрос о влиянии COVID-19 на физическое и психологическое состояние людей с аутизмом в 2021 году. Оценку «крайне негативно» поставили 52,5% родителей и 45,7% специалистов, а еще 30% родителей и 48,6% специалистов ограничилось менее категоричной – «отрицательно». Связанные с пандемией ограничения и их последствия значительно уменьшили и возможности семей, и специалистов принимать «максимальное и активное» участие в обучении и поддержке детей-аутистов.

Информирование граждан

На этом негативном фоне несколько выделяется ситуация с уровнем информированности и доступа к информации об аутизме: каждый третий родитель и каждый второй специалист ответили, что в целом они остаются довольны состоянием дел в этой сфере. Однако, самого факта насыщенности рынка информацией об аутизме уже недостаточно, поскольку это никак не решает высокий общественный запрос не просто на информацию, а именно на систематизированную информацию – методологические пособия, научно-практические курсы и программы, четкие прикладные материалы и тому подобное.

Ярким свидетельством такого общественного запроса являются наиболее актуальные проблемы, которые определили опрашиваемые:

Какие проблемы отметили родители детей с аутизмом

Крайне низкий уровень поддержки от государства. Отсутствие программ обучения родителей и психологической поддержки семей, воспитывающих ребенка с аутизмом. Острый дефицит или полное отсутствие квалифицированных специалистов по аутизму в небольших городах и селах. Высокая стоимость частных услуг по коррекции, реабилитации и досугу в условиях отсутствия альтернативы со стороны государства. Отсутствие компетенций у педиатров и семейных врачей в выявлении аутизма и информационной поддержке семей.

На каких проблемах настаивают специалисты по аутизму

Отсутствие государственной программы подготовки специалистов в сфере аутизма, дорогостоящее частное обучение. Отсутствие государственного обеспечения материалами для обучения и коррекции, низкая осведомленность педагогов и врачей первичного звена относительно РАС. Низкая квалификация большинства действующих специалистов и их неумение работать с аутистами. Отсутствие четких коррекционных программ и критериев оценки аутистов для учителей в школах. Неприятие родителями проблемы аутизма и их недостаточное участие в работе с особыми детьми.

Об опросе

Опрос проводился 10 – 31 декабря 2021 г. на всей территории Украины. Участие в онлайн-опросе приняло более 300 респондентов, из которых 43% определили себя специалистами по вопросам аутизма, 57% – родителями и близкими родственниками детей с аутизмом. Организатор исследования – МОО «Ребенок с будущим»(Киев) – отмечает, что опрос не является репрезентативным, но в целом он объективно отражает общественное мнение и является важным социальным маркером, который, при отсутствии в Украине репрезентативных социологических исследований такого рода, является действенным инструментом оценки состояния аутизма в Украине-2021, как для его активных участников, так и для государственных учреждений, занимающихся поддержкой и созданием в Украине условий для развития всех граждан с инвалидностью.

Обратите внимание! Редакция 24 канала собрала уникальные истории детей с аутизмом из разных уголков Украины. Обещаем, что они не оставят вас равнодушными.