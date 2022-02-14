Телефонный разговор министров обороны Украины и Белоруссии

Сегодня, 14 февраля, министр обороны Украины Алексей Резников пообщался по телефону с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным. Официальные источники утверждают, что главам оборонных ведомств удалось договориться об определенной разрядке ситуации в контексте проведения военных учений в обеих странах. О чем общались министры, прокомментировались в министерстве обороны Украины, передает портал «Комментарии».

Алексей Резинков. Фото из открытых источников

Важным моментом, который удалось согласовать украинскому министру с белорусским — это направление военных атташе на учебу. То есть на украинские учения «Метель-2022» приедет представитель Минска, а на совместные учения России и Беларуси «Союзная решительность» – Киева.

«Беседа состоялась для восстановления атмосферы диалога, снижения градуса публичных проявлений и обеспечения безопасности в регионе», — отметили в министерстве.

Также в украинском министерстве добавили, что министры «договорились о продолжении контактов с целью развития отношений в оборонной сфере в духе добрососедства».

Ранее «Комментарии» писали о том, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил , что решение о выводе российских войск из Беларуси могут принять только два человека – это он сам и президент России Владимир Путин. Он добавил, что в ближайшее время у него состоится встреча с президентом России Путиным, на которой и будет принято решение о том, когда и в каком количестве выводить российские войска.

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