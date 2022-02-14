Заменили гены: как терапия помогла детям с редким наследственным заболеванием

С помощью вирусного вектора медики восполнили дефицит фермента гексозаминидазы A у детей с этим редким заболеванием. До сих пор специализированного лечения этой болезни не было.

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Медики из Массачусетского университета проводили доклинические испытания генетической терапии болезни Тея-Сакса.

Особенности лечения. Терапия заключается том, что гены, кодирующие субъединицы фермента, доставляли в мозг больных с помощью вирусного вектора.

В испытаниях на мышах, овцах и кошках методика позволила существенно замедлить прогресс заболевания, поэтому ученые получили необходимые одобрения для того, чтобы провести исследования на людях.

Болезнь Тея-Сакса – что это? Болезнь вызывает прогрессирующее ухудшение умственных и физических способностей ребенка. У больных детей происходит снижение слуха и зрения, замедляется общее развитие и периодически возникают приступы. Первые признаки обычно проявляются в возрасте примерно 6 месяцев. Расстройство, как правило, приводит к смерти больного в 4 года. На сегодня не существовало никаких эффективных лекарств или других методов лечения для этой болезни.

Успехи лечения

Первыми пациентами, получившими экспериментальное лечение, стали двое детей:

девочка в возрасте 2,5 лет;

и семимесячная девочка.

Второй пациентке вектор ввели в субарахноидальное пространство (полостная между оболочками головного и спинного мозга) и таламус. А первой только в субарахноидальное пространство, поскольку таламус был сильно поражен.

Течение заболевания у пациенток стабилизировалось, хоть и остались значительные неврологические нарушения. Кроме этого, у девочек при стандартной противосудорожной терапии исчезли эпилептические припадки.

Внимание! Обычно приступы у детей с болезнью Тея-Сакса не поддаются лечению, и они умирают в возрасте до 4 лет. Учитывая то, что пациентка находится в стабильном состоянии в 4,5 года (через 2 года после лечения), можно говорить об успехе терапии.

Дальнейшие действия

В последующих клинических испытаниях медики рассматривают возможность увеличить дозы вирусного вектора. Они считают, что риск осложнений оправдан, поскольку болезнь является смертельной.