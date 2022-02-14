Дисплазия шейки матки: почему возникает и как лечить

Почему возникает дисплазия шейки матки

Главная причина развития дисплазии шейки матки – вирус папилломы человека (ВПЧ). Из сотни типов вируса папилломы человека около 40 поражают мочеполовые органы. Различные типы вирусов имеют разный риск развития изменений в шейке матки, самыми опасными считаются 16 и 18 типы.

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Около 75% сексуально активных женщин инфицируются ВПЧ в течение жизни, но в большинстве случаев инфекция проходит самостоятельно и без последствий.

Два главных фактора зависят от самого вируса: его типа и времени, в течение которого он находится в организме.

Есть еще несколько факторов, которые повышают риск того, что ВПЧ приведет к дисплазии:

курение;

возраст;

вич-инфекция;

прием препаратов, которые снижают иммунитет;

большое количество половых партнеров;

наличие других половых инфекций: герпесвирусная инфекция, хламидиоз;

прием оральных контрацептивов.

Из-за того, что дисплазию трудно обнаружить, важно периодически посещать гинеколога и делать тесты на ВПЧ. В большинстве случаев дисплазию выявляют на скрининг рака шейки матки, когда берут биопсию после получения результатов мазка.

Лечение дисплазии шейки матки

Для лечения дисплазии шейки матки могут использовать различные способы:

Аблятивные методики, когда ткань разрушается без получения гистологического материала. К этим методикам относятся криотерапия, лазерная деструкция, СО2-лазер.

Эксцизионные методики, при которых удаляют ткань с обязательным последующим исследованием материала. Удаление может происходить разными способами, например, лазером или скальпелем, иногда участок ткани удаляют специальной петлей.

Главное преимущество эксцизионных методик – получение гистологического материала. Это позволяет врачу окончательно оценить изменения шейки матки и спланировать дальнейшее наблюдение и лечение.

После лечения дисплазии необходимы дальнейшее наблюдение в рамках скрининга или более частые и пристальные обследования по рекомендации врача. Очень часто для лечения дисплазии назначают различные иммуномодуляторы, но в зарубежных клинических рекомендациях они не фигурируют как метод лечения.