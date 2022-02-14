Спад заболеваемости, риски беременности при COVID: новости о коронавирусе 14 февраля

Новости о коронавирусе в Украине 14 февраля
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
В течение суток в Украине заболели коронавирусом 16 993 человека, среди них 1447 детей и 252 медработника. В больницы госпитализировали 2 270 пациентов с выраженными симптомами COVID-19, от осложнений недуга, к сожалению, умерли 142 человека. Зато выздоровели – 9 338 человек.
Интересно Минздрав ответил на нестандартные вопросы о COVID-вакцинации
Какие темпы тестирования? Снижение заболеваемости можно объяснить меньшим количеством проведённых тестов. Так, в воскресенье, 13 февраля, в Украине провели 60 375 тестов на коронавирус, в частности: методом ПЦР – 26 587, методом ИФА – 1 873 и 31 915 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.
Между тем, в пятницу в стране провели 139 475 тестирований, а в четверг – 154 597.
Количество больных коронавирусом в регионах в сутки
- Киев – 2 293;
- Винницкая область – 401;
- Волынская область – 445;
- Днепропетровская область – 1 171;
- Донецкая область – 737;
- Житомирская область – 739;
- Закарпатская область – 292;
- Запорожская область – 468;
- Ивано-Франковская область – 436;
- Киевская область – 530;
- Кировоградская область – 258;
- Луганская область – 245;
- Львовская область – 736;
- Николаевская область – 746;
- Одесская область – 1 519;
- Полтавская область – 222;
- Ровненская область – 395;
- Сумская область – 500;
- Тернопольская область – 361;
- Харьковская область – 1 1107;
- Херсонская область – 721;
- Хмельницкая область – 564;
- Черкасская область – 823;
- Черновицкая область – 571;
- Черниговская область – 713.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канала
Темпы вакцинации
Источник: Минздрав
Полный курс вакцинации против COVID-19 в Украине прошли 14,95 миллиона человек, в том числе третью прививку уже получили 567 тысяч украинцев.
При этом в целом сделали 31,1 миллиона прививок, за последние сутки – около 19 тысяч.
Актуально Заболеваемость упала: за сутки в Украине почти 17 тысяч инфицированных COVID-19
За сутки 13 февраля в Украине 18 938 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 5 658 человек, вторую дозу – 8 981 человек, дополнительную дозу получили 95 человек, бустерную дозу – 4 204 человека.
Прививки проводили 343 мобильных бригады по иммунизации, 1 726 пунктов прививки и 407 центров вакцинации населения.
Общие темпы вакцинации
С начала вакцинальной кампании получили первую дозу – 15 577 692 человека, получили две дозы – 14 958 214 человек.
Кроме того, дополнительную дозу получили 23 748 человек, бустерную дозу – 567 242 человека.
В общей сложности проведено 31 126 896 прививок.
Какие препараты выбирали украинцы
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 923 711,
- Coronavac – 4 973 076,
- AstraZeneca – 1 638 184,
- Moderna – 1 534 856,
- Covishield (AstraZeneca) – 4 87 187,
- Janssen (Johnson & Johnson’s) – 20 680.
Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала
Первые признаки стабилизации ситуации с коронавирусом
Источник: 24 канал
Впервые за последние 4 недели недельное количество выявленных случаев и госпитализированных прекратило рост и демонстрирует спад. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Снижение недельного количества новых случаев зарегистрировали на территории 9 регионов и заметно снижение показателя в Винницкой (-38%) и Ивано-Франковской (-37%) областях.
Киев снова «желтый»
Источник: Минздрав
Министерство здравоохранения обновило карантинное зонирование страны. Киев из оранжевой перешел в желтую зону. Ранее в столице был критический показатель госпитализаций, сейчас ситуация стабилизировалась.
Показатели заболеваемости в регионах / Инфографика МЗ
Полноценное обучение в школах Львова возобновилось
Источник: ЛГС
В настоящее время во Львове действует большинство карантинных ограничений желтой зоны. Во всех львовских школах с понедельника, 14 февраля, возобновили очную учебу. Однако отдельные школы могут вернуться на дистанционное, в случае необходимости.
Правила адаптивного карантина в Украине / Инфографика 24 канала
Новости о коронавирусе в мире 14 февраля
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 14 февраля в мире выявили более 412 миллионов больных коронавирусом и более 5,8 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных было зарегистрировано в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Индия, Бразилия, Германия и Италия.
Исследование коронавируса
Что будет с пандемией коронавируса: сценарии
Источник: GOV.UK
Британская научная консультативная группа по чрезвычайным ситуациям (SAGE) описала возможные сценарии того, что будет дальше с пандемией коронавируса. Все они предполагают, что вирус быстро не исчезнет. В самом оптимистическом сценарии вакцины сохранят свою эффективность против новых вариантов (без повышенной заразности или тяжести течения).
Больше здесь Что будет дальше с пандемией коронавируса: 4 возможных сценария
Почему больные COVID-19 беременные могут родить мертвого ребенка
Источник: Archives of Pathology & Laboratory Medicine
Ученые рассказали о случаях, когда коронавирус поразил плаценту и привел к мертворождению у невакцинированных беременных.
Авторы считают, что коронавирус достигает плаценты через кровоток, прикрепляясь к восприимчивым клеткам и вызывая отложения белка и необычную форму воспаления, которая блокировала кровообращение и поступление кислорода. Это привело к гибели ткани плаценты и удушью плода.
Эффективность защиты третьей дозы вакцины
Источник: MedicalXpress
Исследование показало, что иммунитет против COVID-19 начинает ослабевать через четыре месяца после получения третьей дозы вакцины мРНК (Pfizer или Moderna). Снижение иммунитета наблюдалось во время волны вариантов Дельта и Омикрон. Несмотря на то, что со временем защита уменьшалась, третья доза все еще была высокоэффективна для предотвращения тяжелого течения COVID-19.