В сети показали душевные фото пожилых выпускников

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Для многих новоиспеченных выпускников надевание выпускных платьев и костюмов знаменует собой начало их жизни в «реальном мире». Но мы решили собрать список людей, которым, вероятно, не нужен жизненный совет, они могут дать его сами. От 97-летней бабули, получившей школьный аттестат до 70-летнего выпускника колледжа, эти ребята являются живым доказательством того, что вы никогда не будете слишком взрослыми, чтобы учиться.

97-летняя женщина плачет от слез радости после того, как наконец получила аттестат об окончании средней школы

18 душевных фото пожилых выпускников, которые показывают, что учиться никогда не поздно

Этот 98-летний мужчина так и не получил свой аттестат об окончании средней школы, потому что он был призван на войну в старшем классе и, наконец, получил его сегодня

18 душевных фото пожилых выпускников, которые показывают, что учиться никогда не поздно

Спустя 72 года после того, как во время Второй мировой войны эту пару отправили в лагерь для интернированных, они получили аттестаты об окончании средней школы

18 душевных фото пожилых выпускников, которые показывают, что учиться никогда не поздно

«Мой выпускной класс и наш 92-летний одноклассник»

18 душевных фото пожилых выпускников, которые показывают, что учиться никогда не поздно

«В 77 лет моя бабушка закончила писать докторскую диссертацию и является старейшим выпускником университета. Учиться никогда не поздно!»

18 душевных фото пожилых выпускников, которые показывают, что учиться никогда не поздно

«Мой друг закончил учиться на юриста в возрасте 94 лет»

18 душевных фото пожилых выпускников, которые показывают, что учиться никогда не поздно

В 70 лет этот мужчина окончил колледж

18 душевных фото пожилых выпускников, которые показывают, что учиться никогда не поздно

«Лучшая часть моей выпускной церемонии в прошлом месяце. Она получила овации»

18 душевных фото пожилых выпускников, которые показывают, что учиться никогда не поздно

«Мой папа только что закончил колледж в возрасте 71 года»

18 душевных фото пожилых выпускников, которые показывают, что учиться никогда не поздно

Никогда не поздно!

18 душевных фото пожилых выпускников, которые показывают, что учиться никогда не поздно

«Мой 72-летний папа окончил колледж с отличием в прошлые выходные»

18 душевных фото пожилых выпускников, которые показывают, что учиться никогда не поздно

«Мне 65 лет, и я только что закончила колледж. Вы никогда не будет слишком старым, чтобы учиться!»

18 душевных фото пожилых выпускников, которые показывают, что учиться никогда не поздно

Ветеран Второй мировой войны получил диплом средней школы в 93 года

18 душевных фото пожилых выпускников, которые показывают, что учиться никогда не поздно

«Сегодня моя 73-летняя бабушка наконец окончила среднюю школу»

18 душевных фото пожилых выпускников, которые показывают, что учиться никогда не поздно

Всем, кто чувствует себя позади всех, кто еще учится в 22 года — этому мужчине 81 год, и он только что окончил в магистратуру и получил степень бакалавра

18 душевных фото пожилых выпускников, которые показывают, что учиться никогда не поздно

«Моя 69-летняя мама окончила Мюррейский государственный университет в Кентукки»

18 душевных фото пожилых выпускников, которые показывают, что учиться никогда не поздно

«Бросив среднюю школу, чтобы бороться за свою страну, мой дедушка получил свой диплом сегодня!»

18 душевных фото пожилых выпускников, которые показывают, что учиться никогда не поздно

«Моя 72-летняя бабушка, окончившая колледж в 1991 году. У меня самая классная бабушка!»

18 душевных фото пожилых выпускников, которые показывают, что учиться никогда не поздно
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