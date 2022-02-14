В сети показали душевные фото пожилых выпускников

Для многих новоиспеченных выпускников надевание выпускных платьев и костюмов знаменует собой начало их жизни в «реальном мире». Но мы решили собрать список людей, которым, вероятно, не нужен жизненный совет, они могут дать его сами. От 97-летней бабули, получившей школьный аттестат до 70-летнего выпускника колледжа, эти ребята являются живым доказательством того, что вы никогда не будете слишком взрослыми, чтобы учиться.

97-летняя женщина плачет от слез радости после того, как наконец получила аттестат об окончании средней школы

Этот 98-летний мужчина так и не получил свой аттестат об окончании средней школы, потому что он был призван на войну в старшем классе и, наконец, получил его сегодня

Спустя 72 года после того, как во время Второй мировой войны эту пару отправили в лагерь для интернированных, они получили аттестаты об окончании средней школы

«Мой выпускной класс и наш 92-летний одноклассник»

«В 77 лет моя бабушка закончила писать докторскую диссертацию и является старейшим выпускником университета. Учиться никогда не поздно!»

«Мой друг закончил учиться на юриста в возрасте 94 лет»

В 70 лет этот мужчина окончил колледж

«Лучшая часть моей выпускной церемонии в прошлом месяце. Она получила овации»

«Мой папа только что закончил колледж в возрасте 71 года»

Никогда не поздно! «Мой 72-летний папа окончил колледж с отличием в прошлые выходные» «Мне 65 лет, и я только что закончила колледж. Вы никогда не будет слишком старым, чтобы учиться!» Ветеран Второй мировой войны получил диплом средней школы в 93 года «Сегодня моя 73-летняя бабушка наконец окончила среднюю школу» Всем, кто чувствует себя позади всех, кто еще учится в 22 года — этому мужчине 81 год, и он только что окончил в магистратуру и получил степень бакалавра «Моя 69-летняя мама окончила Мюррейский государственный университет в Кентукки» «Бросив среднюю школу, чтобы бороться за свою страну, мой дедушка получил свой диплом сегодня!» «Моя 72-летняя бабушка, окончившая колледж в 1991 году. У меня самая классная бабушка!» fizzl



