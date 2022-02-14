Как вовремя распознать инсульт и спасти жизнь: главные признаки и причины

Клетки мозга погибают за считанные минуты. Итак, самое важное во время оказания помощи при инсульте – не упустить время. Чем быстрее больной получит помощь, тем больше у него шансов выздороветь и вернуться к обычной жизни.

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Внимание! Ежегодно в Украине фиксируется более 100 тысяч инсультов у людей разного возраста.

Какие бывают виды инсульта

По механизму развития различают три вида нарушения кровообращения в мозге.

При ишемическом инсульте в подавляющем большинстве случаев кровоснабжение участка мозга прекращается из-за образования тромба в сосуде.

Геморрагический происходит через кровоизлияние в ткань мозга.

Происходят также транзиторные ишемические атаки – краткосрочное прекращение кровоснабжения к мозгу. И их следует воспринимать как предупреждение: в дальнейшем человеку может грозить инсульт.

Инсульт: факторы риска

Острое нарушение мозгового кровообращения вызывается целым рядом факторов. Самые распространенные среди них:

высокое кровяное давление;

сердечно-сосудистые заболевания (такие как нарушение ритма сердца);

повышенный уровень холестерина (атеросклеротические изменения в сосудах);

сахарный диабет;

избыточный вес или ожирение, отсутствие физической активности;

курение.

Угроза инсульта существенно возрастает у людей старшего возраста.

Как распознать инсульт

Основные симптомы инсульта должен знать каждый, чтобы вовремя вызвать помощь человеку, который в ней нуждается, и дать врачам возможность как можно быстрее начать терапию.

Первые признаки инсульта легко запомнить благодаря аббревиатуре МОЗОК:

М – внезапное нарушение речи (укр. мовлення) , когда человек не может ответить на вопрос.

– внезапное нарушение , когда человек не может ответить на вопрос. О – глаза (укр. очі) : внезапная потеря зрения или ухудшение его четкости.

– : внезапная потеря зрения или ухудшение его четкости. З – головокружение (укр. запаморочення) , потеря равновесия или головокружение (часто сопровождается рвотой, тошнотой, падением).

, потеря равновесия или головокружение (часто сопровождается рвотой, тошнотой, падением). О – лицо (укр. обличчя) : появление асимметрии на лице, человек не может улыбнуться.

– : появление асимметрии на лице, человек не может улыбнуться. К – конечности (укр. кінцівки): внезапная слабость в конечностях или их онемение, неспособность поднять вверх обе руки или двигать ими.

Первая помощь при инсульте: алгоритм действий

Если вы заметили хотя бы одно проявление инсульта, немедленно вызывайте экстренную помощь по номеру 103 или 52 88 (круглосуточная частная медицинская помощь от клиники Добробут). Максимально точно опишите симптомы и состояние человека, которому нужна помощь.

Быстро получив профессиональную помощь, больной будет иметь больше шансов избежать осложнений.

До приезда медиков:

обеспечьте человеку покой;

не давайте ему ни пить, ни есть;

найдите и держите наготове лекарства, которые принимает человек на постоянной основе.

Также важно зафиксировать время, когда появились первые признаки инсульта. Это нужно для того, чтобы врачи вычислили окно терапевтических возможностей и успели начать лечение.

Что такое окно терапевтических возможностей и какое оно имеет значение? Это время, когда адекватная медицинская помощь уменьшает степень поражения мозга и дает максимальный эффект. В случае инсульта это всего лишь 4,5 часа для тромболитической терапии и 6 часов для тромбэкстракции. Важно начать терапию именно в указанном промежутке. В таком случае пациент с большей вероятностью восстановится после инсульта и вернется к полноценной жизни.

Лечение и реабилитация

Терапевтические мероприятия начинаются сразу после установления диагноза (как правило, медиками скорой помощи). Однако собственное лечение зависит от типа инсульта, от конкретного участка мозга, который он поразил, и факторов, которые это поражение вызвали.

Инсульты обычно лечат медикаментозно – средствами для предотвращения образования тромбов и их растворения, а также для снижения артериального давления и уровня холестерина и сахара в крови; а также ранними реабилитационными мероприятиями. Хирургия может потребоваться при отеке мозга и для снижения риска кровотечения.

Во время лечения начинается еще один важный процесс – реабилитация.



Восстановление после инсульта / Фото Добробут

Восстановление после инсульта требует значительных усилий. Задача медиков – всячески способствовать восстановлению утраченных функций мозга.

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В Киеве лечением инсульта занимаются лечебные учреждения неврологического профиля – как государственные, так и частные. Среди них – сеть клиник Добробут Она успешно работает с 2001 года, предоставляя полный спектр услуг. В Добробуте пациентам оказывается экстренная неотложная помощь, стационарная, поликлиническое обслуживание, сопровождение пациента, полный спектр реабилитационных услуг. А медицинское сопровождение осуществляется как в Украине, так и за ее пределами.

Восстановление после перенесенного инсульта в Добробуте предполагает:

медицинское (терапевтическое) сопровождение пациента;

реабилитационный комплекс;

психологическое восстановление.

Подробную информацию о лечении инсульта вы найдете на портале медицинской сети dobrobut.com.



Комплексное восстановление после инсульта / Фото Добробут

И главное – помните: правильный образ жизни, регулярные профилактические обследования, контроль артериального давления, уровня холестерина и сахара крови и добросовестное выполнение всех назначений врача помогут вам не только сохранить здоровье, но и эффективно противостоять угрозе инсульта.

Следите также за тем, чтобы ваши родные и близкие придерживались этих простых правил для сохранения физического и психологического здоровья на долгие годы и эффективно противодействовали угрозе инсульта.