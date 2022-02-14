Протесты против Шкарлета — финансировать митинг студентов якобы предложил Порошенко

В
студенческих пабликах КПИ обсуждают информацию о тайной встрече Петра Порошенко
и Сергея Квита по вопросу организации и финансирования пикетов студентов против
министра образования Сергея Шкарлета.
Студенческие протесты против Шкарлета / Фото: Telegram-канал «КПИ live»
Сообщается,
что встрече между кандидатом на должность президента Киево-Могилянской академии
Сергеем Квитом и Петром Порошенко состоялась 9 февраля.
«На
ней Порошенко заявил, что берет на себя финансирование акции 14.02 под Офисом
президента и все дальнейшие акции тоже. Он инициировал выведение студентов на
улицы в других городах, гарантировав Квиту «разгон материалов» по своим
СМИ.
Курировать
информационное сопровождение «пикетов» Порошенко поручил собственнику
телеканала «Эспрессо» Николаю Княжицкому», — сказано в сообщении.
С
помощью студенческих протестов, по данным источников информации, Порошенко
«намерен проверить уровень мобилизации общественности и протестного
настроения среди молодёжи в рамках подготовки к более масштабным уличным акциям
весной».
Резюмируется,
что студенты Могилянки и других вузов (КПИ, КНУ) стали таким образом
политическим инструментом Порошенко в противостоянии с действующим президентом Украины.
Информация
изложена на основании справки. Ее источником указаны «правоохранительные
органы». Подобные, как правило, готовят сотрудники СБУ для руководства страны.
Студенты,
обсуждая справку, реагируют эмоционально. Кто-то отказывается верить в такой
сценарий. Другие наоборот указывают, что политическая сила Порошенко давно
причастна к попыткам добиться отставки Шкарлета, и мол, его вмешательство
деньгами в акции студентов — не удивительно.
Напомним,
что пикеты студентов НАУКМА были анонсированы после скандальных выборов
президента вуза. Во время голосования воровали урну с бюллетенями и залили
зелёнкой вторую урну. Но избирательная комиссия Могилянки «не зафиксировала
нарушений» и огласила Сергея Квита победителем выборов.
МОН,
реагируя на инцидент с урнами, выдало приказ о повторных выборах в академии.
После совещания у премьер-министра Дениса Шмыгаля было принято пойти на уступки
студентам, требующим назначения Квита. Разобраться в ситуации с выборами
поручили рабочей группе НАУКМА во главе с Вячеславом Брюховецким. Приказ МОН о
повторном избрании руководителя вуза был отозван. Спустя
несколько недель рабочая группа под началом Брюховецкого так и не сделала
заявлений об итогах своей работы.
Студенты
НАУКМА, вместе с тем, стали выходить на митинги с требованием отставки министра
образования Украины.
Ранее издание «Комментарии» сообщало, что 4 февраля в парламенте начали сбор подписей за отставку Шкарлета.
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