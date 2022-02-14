Протесты против Шкарлета — финансировать митинг студентов якобы предложил Порошенко

В

студенческих пабликах КПИ обсуждают информацию о тайной встрече Петра Порошенко

и Сергея Квита по вопросу организации и финансирования пикетов студентов против

министра образования Сергея Шкарлета.

Студенческие протесты против Шкарлета / Фото: Telegram-канал «КПИ live»

Сообщается,

что встрече между кандидатом на должность президента Киево-Могилянской академии

Сергеем Квитом и Петром Порошенко состоялась 9 февраля.

«На

ней Порошенко заявил, что берет на себя финансирование акции 14.02 под Офисом

президента и все дальнейшие акции тоже. Он инициировал выведение студентов на

улицы в других городах, гарантировав Квиту «разгон материалов» по своим

СМИ.

Курировать

информационное сопровождение «пикетов» Порошенко поручил собственнику

телеканала «Эспрессо» Николаю Княжицкому», — сказано в сообщении.

С

помощью студенческих протестов, по данным источников информации, Порошенко

«намерен проверить уровень мобилизации общественности и протестного

настроения среди молодёжи в рамках подготовки к более масштабным уличным акциям

весной».

Резюмируется,

что студенты Могилянки и других вузов (КПИ, КНУ) стали таким образом

политическим инструментом Порошенко в противостоянии с действующим президентом Украины.

Информация

изложена на основании справки. Ее источником указаны «правоохранительные

органы». Подобные, как правило, готовят сотрудники СБУ для руководства страны.

Студенты,

обсуждая справку, реагируют эмоционально. Кто-то отказывается верить в такой

сценарий. Другие наоборот указывают, что политическая сила Порошенко давно

причастна к попыткам добиться отставки Шкарлета, и мол, его вмешательство

деньгами в акции студентов — не удивительно.

Напомним,

что пикеты студентов НАУКМА были анонсированы после скандальных выборов

президента вуза. Во время голосования воровали урну с бюллетенями и залили

зелёнкой вторую урну. Но избирательная комиссия Могилянки «не зафиксировала

нарушений» и огласила Сергея Квита победителем выборов.

МОН,

реагируя на инцидент с урнами, выдало приказ о повторных выборах в академии.

После совещания у премьер-министра Дениса Шмыгаля было принято пойти на уступки

студентам, требующим назначения Квита. Разобраться в ситуации с выборами

поручили рабочей группе НАУКМА во главе с Вячеславом Брюховецким. Приказ МОН о

повторном избрании руководителя вуза был отозван. Спустя

несколько недель рабочая группа под началом Брюховецкого так и не сделала

заявлений об итогах своей работы.

Студенты

НАУКМА, вместе с тем, стали выходить на митинги с требованием отставки министра

образования Украины.

Ранее издание «Комментарии» сообщало, что 4 февраля в парламенте начали сбор подписей за отставку Шкарлета.

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