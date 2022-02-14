Смертельная ДТП на Николаевщине — погибло 5 человек, среди них — ребенок

Сегодня

вечером, 13 февраля, в Николаевской области произошло серьезное дорожно-транспортное

происшествие, которое забрало жизнь 5 людей, в том числе и малолетнего ребенка.

Об этом сообщает полиция Николаевской области.

На Николаевщина произошло ужасное ДТП / фото: Нацполиция

Известно,

что авария случилась неподалеку с. Куриные Лозы на автодороге

«Киев-Одеса». Полиция сообщает, что столкнулся автомобиль Toyota с

грузовиком MAN, в результате происшествия, по предварительным данным, погиб

водитель легковушки и четверо его пассажиров, в том числе и ребенок (7-8 лет).

Водитель грузовика не пострадал.

По

данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УКУ

«Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации

транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель

нескольких человек».

Обстоятельства

и причины ужасной аварии, а также информацию о погибших устанавливают

правоохранительные органы.

Напомним,

недавно в Днепре произошла серьезная авария, на одной из улиц столкнулись легковой

автомобиль и такси. В результате ДТП травмы получил один из водителей и

пассажир такси.

Ранее

издание «Комментарии» сообщало, что в Одесской области легковой автомобиль влетел в придорожный столб. Водитель иномарки в результате

полученных травм скончался на месте.

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также, на автостраде «Одесса – Мелитополь – Новоазовск» 28-летний водитель небольшого грузового авто, на большой скорости сбил 31-летнюю женщину-пешехода. От полученных травм она скончалась, а водитель выехал за

пределы твердого покрытия автострады, где его авто опрокинулось.

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