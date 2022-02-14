Историк рассказал, какой республике удалось раньше других вырваться из СССР

Большинство советских людей привыкли к тому, что в СССР было «15 республик-сестер». Так советская пропаганда и спешила. Однако мало кто знает, что на самом деле раньше их было 16. Как сообщает портал «Комментарии», об этом у себя в Facebook пишет украинский историк, журналист и публицист Павел Бондаренко.

Герб СССР. Фото: leonovvaleri.livejournal.com

Журналист рассказывает, что летом 1990 года он возвращался с последней в течение службы ротации – с горящего Кавказа. Военных везли на поезде со станции в Нахичеване.

«Название станции не помню – знаю только, что она была у самой границы с Ираном – километрах в трех видели минареты «по ту сторону», а до инженерных сооружений на границе было метров 200. Все, как на ладони: два ряда бетонных плит на земле, колючая проволока на изоляторах. Собственно, этот провод меня озадачил. Мы ехали вдоль границы полсутки, и все время за окном – проволока, проволока, проволока… На капитальных металлических опорах из швеллеров. На керамических изоляторах. Десятки, сотни километров проволоки… Смотрил я на то и думал: сколько же все это стоит?», – пишет Павел Бондаренко.

Он добавляет, что позже стало понятно, что только страны социалистического «лагеря» опутаны колючей проволокой, как лагерь для содержания осужденных, что в Европе границы обозначаются полосой из белой краски на автобане, только пограничные войска «социалистического лагеря» имели на вооружении танки, артиллерию и боевые самолеты, отдельный корпус пограничной стражи Российской империи насчитывал 40 тысяч человек и подчинялся не спецслужбам, а Министерству финансов, а на момент распада СССР пограничные войска КГБ СССР насчитывали 220 тысяч.

«А еще, я не знал, что та колючая проволока, сейсмические датчики, датчики движения, инфракрасные датчики, контрольно-следовые полосы, натренированные псы, сеть «стучал» и многое еще – это не от вражеских шпионов. Это от беглецов из «страны всеобщего счастья». Гораздо позже понял: если бы коммунисты оставили открытыми границы, скоро им не над кем было властвовать — все население разбежалось бы, как в свое время, пользуясь моментом, сбежали все финны из Карело-Финской Советской Социалистической республики», – рассказал историк.

Он добавляет, ту же Карело-Финскую республику пришлось вывести из числа «шестнадцати», снизить в статусе до автономной, и изменить название, убрав воспоминание о финнах. Пришлось и герб СССР менять, ведь с 1940 по 1956 год в нем было 16 лент. Фанаты «совка» об этом все не помнят почему. Они лишь о пломбире помнят, о колбасе «по 2.20» и лживых сказочках о том, как в СССР квартиры бесплатно «раздавали».

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