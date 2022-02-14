Киев снова «желтый»: Минздрав обновил зоны карантина

По состоянию на 14 февраля кроме Киева в желтой зоне находятся Полтавская и Харьковская области.
Актуально Заболеваемость упала: за сутки в Украине почти 17 тысяч больных COVID-19
В красной зоне карантина находятся 5 регионов:
- Закарпатская,
- Ивано-Франковская,
- Луганская,
- Ровненская,
- Хмельницкая области.
Остальные регионы в оранжевой зоне карантина.
Показатели заболеваемости
В целом уровень заболеваемости в Украине составляет 1 256 при норме менее 75 на 100 тысяч населения.
Также превышен уровень госпитализаций — в 15 регионах при определенном индикаторе 60 на 100 тысяч населения.
В то же время показатель загруженности коек с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины.
Показатели заболеваемости в регионах / Инфографика Минздрава
Ситуация с COVID-19 в Украине: последние данные
- После 4 недель стремительного роста заболеваемости коронавирусом в Украине отметили первые признаки стабилизации ситуации.
- В частности, недельное количество выявленных случаев и госпитализированных прекратило рост и начинает спадать.
- С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 4 542 693 случая заболевания, 102 950 из которых летальные.