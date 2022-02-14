В Днепре напали на съемочную группу Михаила Ткача

В Днепре неизвестные совершили нападение на съемочную группу руководителя департамента журналистских расследований УП Михаила Ткача. Об этом сообщает портал «Комментарии», со ссылкой на «BBC».

Михаил Ткач. Фото: detector.media

Как написал сам Михаил Ткач в Facebook, возле ВИП-терминала аэропорта города Днепр на его съёмочную группу было совершено нападение. Официальная охрана, вооружённая огнестрельным, а также холодным оружием требовала от журналистов отдать телефон, на который ранее было снято видео. Вооруженные люди требовали пароль от телефона, чтобы удалить снятое ранее видео.

При этом, как видно на видео, которое уде попало в сеть, люди. Представляющие официальной охраной аэропорта, вели себя хамски, использовали нецензурную лексику и применяли физическую силу. Позже Ткач внес разъяснение, уточнив, что человек, угрожавший ему лично, представлял частную охранную фирму.

При этом в Нацполиции отреагировали на инцидент, сообщив, что по факту нападения на журналистов уже открыто два уголовных дела.

Также на произошедшее появилась реакция мэра Днепра Бориса Филатова. Он выразил возмущение из-за нападения на журналистов и призвал руководство страны сделать все возможное, чтобы это дело не было спущено на тормозах и виновные понесли суровое наказание, согласно действующему законодательству.

Филатов посоветовал правоохранителям обратить внимание на камеры видеонаблюдения, которых очень много в аэропорту. Если же видео из этих камер будет удалено, тол можно смело утверждать о тесной связи полиции с преступниками и криминалом.

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