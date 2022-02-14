Дефіцит вітаміну D може посилювати судоми





За даними клініки Мейо, в зимовий час 30-40% населення загалом і всіх вікових груп відчуває дефіцит вітаміну D. Ближче до кінця літніх місяців 13 відсотків підлітків та 8 відсотків дорослих відчувають дефіцит вітаміну D. Споживання вітаміну D та його статус необхідні для загального стану здоров’я, а також для кісткового та кальцієво-фосфатного метаболізму.

У новому дослідженні науковці проаналізували корекцію дефіциту вітаміну D, що допомагає покращити контроль над судомами при епілепсії.

Дослідження показало, що корекція дефіциту вітаміну D зменшує судоми у людей з епілепсією. Лише один із 13 учасників дослідження мав достатній рівень вітаміну D на початку дослідження. Усім їм давали додатковий вітамін D залежно від рівня в крові.

Кожна людина була перевірена під час дослідження, щоб переконатися, що рівень вітаміну D нормалізувався і не став токсичним. Приступи були зареєстровані за 90 днів до і після того, як люди отримали додатковий вітамін D.

Дослідження також показало, що:

— у 10 із 13 учасників було менше судом при прийомі добавок вітаміну D;

— у 2 із 13 нападів було більше, а в одного не було жодних змін;

— у 5 із 13 спостерігалося зниження загальної кількості нападів на 50 або більше відсотків порівняно з вихідним рівнем.