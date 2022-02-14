Дефіцит вітаміну D може посилювати судоми

Понад мільярд людей у всьому світі страждають від дефіциту вітаміну D.
У новому дослідженні науковці проаналізували корекцію дефіциту вітаміну D, що допомагає покращити контроль над судомами при епілепсії.
Дослідження показало, що корекція дефіциту вітаміну D зменшує судоми у людей з епілепсією. Лише один із 13 учасників дослідження мав достатній рівень вітаміну D на початку дослідження. Усім їм давали додатковий вітамін D залежно від рівня в крові.
Кожна людина була перевірена під час дослідження, щоб переконатися, що рівень вітаміну D нормалізувався і не став токсичним. Приступи були зареєстровані за 90 днів до і після того, як люди отримали додатковий вітамін D.
Дослідження також показало, що:
— у 10 із 13 учасників було менше судом при прийомі добавок вітаміну D;
— у 2 із 13 нападів було більше, а в одного не було жодних змін;
— у 5 із 13 спостерігалося зниження загальної кількості нападів на 50 або більше відсотків порівняно з вихідним рівнем.
zdorovia.com.ua