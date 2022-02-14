Оттепель: почему это плохо для автомобиля

Водители вместе со всеми согражданами радуются плюсовой температуре и яркому солнышку, но на самом деле – зря они так. Во время оттепели зимой и ранней весной их может ждать еще больше неприятностей, чем в откровенные холода.

Источник: auto.24tv.ua

Само по себе тепло – это хорошо, но в том и есть особенность оттепели, что это – неустойчивые изменения погоды. И именно чередование условий приводит к осложнениям на дороге и в поведении автомобиля. Итак, во время оттепели водителю легкового авто стоит опасаться таких явлений.





Меняющийся климат последних лет заставляет водителей менять привычки. Лужи и дожди зимой требуют особого поведения за рулем

Скользко

Оттепель – коварное с точки зрения безопасности движения явление. В полдень на открытых участках дороги – чуть ли не жара, сухой асфальт и кое-где талая вода. Но ближе к вечеру (а в тени также и днем!) покрытие путей может сохранять минусовую температуру. То есть та самая талая вода где-то может вдруг оказаться замерзшей, а значит, машину может занести.

В оттепель чистый асфальт на дороге чередуется с лужами и островками льда. Поэтому ездить надо все равно по-зимнему

Особенно склонны к обмерзанию мосты и путепроводы, проезжая часть которых дополнительно охлаждается воздухом снизу. Таким образом при езде в зимнюю оттепель надо помнить, что лед часто укрывает проезжую часть не сплошными участками, а пятнами. Которые появляются каждый раз в новых местах, где лед не всегда успевают нейтрализовать коммунальщики. Будьте осторожны за рулем.

Краска

Лед, который то тает на кузове, то замерзает снова, не очень полезен для лакокрасочного покрытия. Попав в сколы и микротрещины лака днем, ночью эта вода превращаются в лед, и расширяясь при замерзании, увеличивает ту микротрещину, отрывая лак и краску от металла. За один – два циклы оттаивания – замерзания заметной проблемы не будет, но если такое повторяется в течение, скажем, целой недели, ближе к концу холодного сезона кузов будет украшен пятнышками повреждений краски. От которых недалеко до начала коррозии. Надежная защита на такой случай – воскование кузова накануне зимы.

Чтобы лакокрасочное покрытие не страдало зимой от воды и льда, кузов рекомендуется покрывать на зиму твердым воском или жидким стеклом

Коррозия

На каждом автомобиле старше 5 – 7 лет под днищем можно найти большие или малые повреждения защитного антикоррозийного покрытия. Особенно это опасно для машин, которые эксплуатируются в городах и регионах, где пути посыпают (или поливают) солью. Незащищенный металл вскоре начинает ржаветь. При морозной погоде коррозионные процессы приостанавливаются. При этом обычно чертой перехода ржавчины в “спячку” считают температуру – 8оС – 10оС. При плюсовой температуре, да еще с остатками соленой среды вокруг, коррозия начинает грызть металл с двойной силой.

Антикоррозионную защиту днища авто следует периодически обновлять. Это непросто, но проще чем ремонтировать кузов сваркой

Поскольку зимой восстанавливать поврежденный слой антикоррозийки у нас не принято, именно в период зимних оттепелей наши автомобили подвергаются крупнейшим коррозионным поражениям в нижней части. Предотвратить это можно, хотя и не просто: на старых машинах приходится раз в несколько лет инспектировать и восстанавливать антикоррозионную защиту, уничтожая все очаги коррозии.

Шины

Это не очень важный, но тем не менее реальный фактор: чрезмерный износ резины. Правда, касается он только невнимательных и не очень опытных водителей. Во время суточных колебаний температуры через 0оС, на дорогах образуются “пятнистые” участки, где лед (уплотненный снег) чередуется с чистым асфальтом.

Когда машина трогается на такой поверхности, колесо, оказавшись на льду, легко срывается в пробуксовку, а затем, сместившись на асфальт на больших оборотах, интенсивно стирает шину об него. Зимние шины имеют на протекторе очень мягкую резину, которая не “любит” подобных ситуаций. Это в меньшей степени касается моделей с электронными антибуксовочными системами, которые прекращают буксование. Владельцам остальных машин лучше избегать остановки и последующее трогание с таких участков.

Зимой не рекомендуется парковаться в лужах, даже если на завтра дают плюсовую температуру: такой лед не растает за целый день

Промерзание

Припарковавшись с вечера в луже, можно утром найти свою машину вмерзшей в сплошной лед. Не делайте этого, если не хотите выдалбливать машину ломом или ждать следующей оттепели. Ведь попытка вырвать автомобиль из плена силой двигателя может привести разве что к “сожжению” сцепления или сокращению возраста автоматической трансмиссии.

Рекомендация Авто 24

Оттепель – это еще не лето и даже не весна. Поэтому с внезапным наступлением тепла не спешите переходить на летний стиль вождения. Потому что так же как тепло оттепели меняется на мороз, так и “летний” отрезок дороги неожиданно превращается в “зимний”.