Эмили Ратаковски демонстрирует стройные ножки на шпильках и в мини-юбке

Инстаграм-сенсация и топ-модель Эмили Ратаковски последнее время обходит светские мероприятия стороной. Но ради вечеринки по случаю грядущего финала Супербоула все же сделала исключение.





«Ничего нового». Молодая мама Ратаковски по-прежнему в роскошной форме, которую она с удовольствием демонстрирует не только в белье в соцсетях, но и на красных дорожках в коктейльных образах. Единственная разница в том, что на этот раз Эмили решила сделать акцент в наряде не на своем «фирменном» прессе, а на длинных ногах. Иллюзию бесконечности создает не только юбка мини, но и совершенно открытые босоножки — кажется, что Ратаковски стоит на носочках. Хитрая уловка!

Elle