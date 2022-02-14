Вкусное и сытное блюдо из вермишели можно приготовить за 20 минут. При этом вермишель сначала прожаривается и становится румяной, а затем — пропаривается. По желанию вы можете добавить приправы.

Источник: povar.ru

Описание приготовления:

Красочное блюдо можно подать и на обед и на ужин. Оно довольно сытное и калорийное. Так как вермишель поджаривается на растительном масле и курином жире, то сливочное масло в блюдо можно не добавлять.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Птица / Курица / Вермишель

Блюдо: Горячие блюда / Паста

Ингредиенты:

Вермишель — 150 Грамм

Куриные крылышки — 250 Грамм (часть крыла)

Масло растительное — 30 Миллилитров

Соль — 2-3 Щепоток

Вода горячая — 200 Миллилитров

Количество порций: 1-2

Как приготовить «Жареная вермишель с курицей»

Подготовьте указанные ингредиенты.

Промойте части крыла в воде, обсушите бумажными салфетками.

Влейте в сковороду растительное масло и выложите части курицы в емкость. Обжарьте на среднем нагреве примерно 5-6 минут, время от времени переворачивая.

Когда части курицы подрумянятся со всех сторон, всыпьте вермишель.

Обжарьте все вместе еще 2-3 минуты до румяности вермишели. Не забывайте перемешивать, чтобы она не подгорела.

Влейте горячую воду и перемешайте еще раз. Потушите под крышкой примерно 4-5 минут.

Когда выпарится вся жидкость — блюдо готово!

Выложите жареную вермишель с курицей на тарелки и подайте к столу горячей.