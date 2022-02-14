Вкусное и сытное блюдо из вермишели можно приготовить за 20 минут. При этом вермишель сначала прожаривается и становится румяной, а затем — пропаривается. По желанию вы можете добавить приправы.
Источник: povar.ru
Описание приготовления:
Красочное блюдо можно подать и на обед и на ужин. Оно довольно сытное и калорийное. Так как вермишель поджаривается на растительном масле и курином жире, то сливочное масло в блюдо можно не добавлять.
Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Птица / Курица / Вермишель
Блюдо: Горячие блюда / Паста
Ингредиенты:
- Вермишель — 150 Грамм
- Куриные крылышки — 250 Грамм (часть крыла)
- Масло растительное — 30 Миллилитров
- Соль — 2-3 Щепоток
- Вода горячая — 200 Миллилитров
Количество порций: 1-2
Как приготовить «Жареная вермишель с курицей»
Подготовьте указанные ингредиенты.
Промойте части крыла в воде, обсушите бумажными салфетками.
Влейте в сковороду растительное масло и выложите части курицы в емкость. Обжарьте на среднем нагреве примерно 5-6 минут, время от времени переворачивая.
Когда части курицы подрумянятся со всех сторон, всыпьте вермишель.
Обжарьте все вместе еще 2-3 минуты до румяности вермишели. Не забывайте перемешивать, чтобы она не подгорела.
Влейте горячую воду и перемешайте еще раз. Потушите под крышкой примерно 4-5 минут.
Когда выпарится вся жидкость — блюдо готово!
Выложите жареную вермишель с курицей на тарелки и подайте к столу горячей.