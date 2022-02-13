Kalush Orchestra поставил точку в конфликте с Alina Pash

На вопрос, есть ли у группы конкуренты на Национальном отборе-2022, они ответили, что нет. Также они не акцентируют внимание на ссоре с Alina Pash.





Не «бились никакие горшки». Мы «щедровали» и нам сказали, что у нас похожая партия баса. Не было никаких «горшков», никто ничего не бил. Нет никаких конкурентов, я не думаю об этом,

– лаконично прокомментировал Олег Псюк.

Что известно о конфликте финалистов отбора

В конце января, спустя 2 дня после оглашения участников отбора, между музыкантами Нацотбора разразился новый скандал.

Певица Alina Pash заявила, что группа Kalush скопировала мотив ее песни в своей щедривке.

Группа Kalush Orchestra впоследствии отреагировала на острое заявление и подчеркнула, что песня с их видео – это щедривка, а значит, народная песня. Однако Kalush согласился, что инструменты звучат похоже.

showbiz.24tv.ua