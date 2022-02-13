Чи є небезпечним жир на вашому животі?

Згідно з новими рекомендаціями кардіологів, окружність талії — один з основних показників здоров’я людини. Американська кардіологічна асоціація попередила, що випираючий живіт може бути ознакою відкладення вісцеральної жирової тканини. Це вид жиру, який огортає внутрішні органи.

«Дослідження, в яких вивчався зв’язок між зайвою вагою і серцево-судинними захворюваннями підтверджують, що вісцеральний жир становить небезпеку для здоров’я», — сказала кардіолог Тіффані Пауелл-Уайлі з інституту Меріленда.





За її словами, на відміну від підшкірного, вісцеральний жир підвищує ризик захворювань серця, діабету, інсульту і високого рівня холестерину: він звужує судини, підвищує кров’яний тиск і викликає запалення.

Як підкреслюють експерти, навіть якщо за стандартами індексу маси тіла вага в нормі, у вас все одно може бути вісцеральний жир. Дізнатися це допоможуть не ваги, а сантиметр.

Щоб обчислити небезпечні показники, виміряйте окружність талії в районі пупка. Жінки з талією більше 88 см і чоловіки з талією більше 102 см піддаються більш високому ризику. Але надійніший спосіб — перевірити рівень вісцерального жиру за допомогою комп’ютерної томографії або МРТ.

Кардіологи сходяться на думці, що найбільш ефективними для зниження небезпечного ожиріння залишаються аеробні та силові вправи. Важливо стежити за вагою і правильно харчуватися.

Дослідження показало, що кожні 10 грамів клітковини, споживані щодня, пов’язані зі зменшенням небезпечного жиру на 3,7%. Скорочення споживання або, ще краще, відмова від оброблених харчових продуктів і порожніх вуглеводів матиме велике значення для зниження ваги, в тому числі жиру на животі.

GreenPost