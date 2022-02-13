Алессандра Амбросио в белом бикини на пляже в Рио

Супермодель Victoria’s Secret выглядела безупречно в белом облегающем бикини, когда плескалась в воде на пляже в Рио.

Алессандра Амбросио привыкла щеголять по подиуму. Но 9 февраля 40-летняя «ангел» Victoria’s Secret произвела фурор на пляже в Рио, позируя в откровенном белом бикини. Как вы можете видеть на фотографиях здесь, супермодель заставила своих подписчиков в социальных сетях прекратить прокрутку, когда она вышла в Instagram и поделилась серией потрясающих фотографий в монохромном раздельном купальнике от GAL Floripa.





Бразильская красавица соблазнительно улыбнулась перед камерой, резвясь на берегу океана в фирменном бикини Wildflower and Bloom с небольшими цветочными люверсами и регулируемыми бретельками.

«Легкий ветерок», — подписала она пост.

Супермодели всегда есть чем удивить свою многомилионную аудиторию

Алессандра завершила свой привлекательный образ несколькими изящными украшениями, включая тонкие золотые кольца, простую золотую цепочку, и она выбрала минимальный макияж, который подчеркивал ее естественную красоту.

Знаменитости и поклонники заполонили раздел комментариев Алессандры, чтобы восхититься королевой подиума, которая заняла пятое место в списке самых высокооплачиваемых моделей по версии журнала «Forbes».

«Импресионанте Алессандра», — прокомментировал знаменитый шеф-повар Рафа.

«У тебя самое доброе сердце и самая красивая улыбка», — ответил один фанат. «Женщина, которая с возрастом становится только лучше», — написал другой.

Алессандра — королева контента, и она всегда знает, как заставить своих подписчиков возвращаться снова и снова. Всего двумя днями ранее мама двоих детей позировала на пляже только в плавках от бикини. Он был из той же коллекции купальников, но она не надела топ и надела простую соломенную шляпу, чтобы завершить сексуальный образ.