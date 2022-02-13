На хвороби печінки можуть вказувати прості симптоми

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Головні вороги печінки – жир, алкоголь та ліки. Чим більше жиру доводиться перетравлювати шлунку, тим більше навантаження лягає на печінку.

Хвороби печінки є великою групою захворювань:

  • інфекційні: вірусні гепатити та цирози;
  • аутоімунні: аутоімуний гепатит, первинний біліарний цироз, первинний холонгіт, що клерозує;
  • алкогольні виразки, зокрема, цироз;
  • токсичні ураження;
  • хвороби накопичення: гемохроматоз; хвороба Вільсона;
  • гельмінтози;
  • доброякісні та злоякісні пухлини.

Професор, доктор медичних наук Олексій Чжао розповів про ознаки, що вказують на хворобу печінки:


  • Жовте забарвлення склер, шкіри.
  • Темна сеча («кольору пива»), знебарвлений (білого кольору) стілець.
  • свербіж шкіри. Найчастіше причина – накопичення жовчних кислот під шкірою (вони дратують рецептори, і починається свербіж).
  • Зміни на шкірі – судинні зірочки, ксантелазми – жовтуваті бляшки на повіках.
  • Наліт на язиці, гіркота у роті.
  • Запах. Одна з ознак захворювання печінки – запах печених яблук з рота.
  • Червона долоня. Долоні червоного кольору (пальмарна еритема) можуть бути одним із проявів захворювань печінки.
  • Синці, підвищена кровоточивість.
  • Збільшення об’єму живота. Це одна з пізніших ознак неполадок з печінкою – асцит (накопичення рідини в черевній порожнині).
  • Погіршення пам’яті, уваги, зору.

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