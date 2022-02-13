На хвороби печінки можуть вказувати прості симптоми

Головні вороги печінки – жир, алкоголь та ліки. Чим більше жиру доводиться перетравлювати шлунку, тим більше навантаження лягає на печінку.
Хвороби печінки є великою групою захворювань:
- інфекційні: вірусні гепатити та цирози;
- аутоімунні: аутоімуний гепатит, первинний біліарний цироз, первинний холонгіт, що клерозує;
- алкогольні виразки, зокрема, цироз;
- токсичні ураження;
- хвороби накопичення: гемохроматоз; хвороба Вільсона;
- гельмінтози;
- доброякісні та злоякісні пухлини.
Професор, доктор медичних наук Олексій Чжао розповів про ознаки, що вказують на хворобу печінки:
- Жовте забарвлення склер, шкіри.
- Темна сеча («кольору пива»), знебарвлений (білого кольору) стілець.
- свербіж шкіри. Найчастіше причина – накопичення жовчних кислот під шкірою (вони дратують рецептори, і починається свербіж).
- Зміни на шкірі – судинні зірочки, ксантелазми – жовтуваті бляшки на повіках.
- Наліт на язиці, гіркота у роті.
- Запах. Одна з ознак захворювання печінки – запах печених яблук з рота.
- Червона долоня. Долоні червоного кольору (пальмарна еритема) можуть бути одним із проявів захворювань печінки.
- Синці, підвищена кровоточивість.
- Збільшення об’єму живота. Це одна з пізніших ознак неполадок з печінкою – асцит (накопичення рідини в черевній порожнині).
- Погіршення пам’яті, уваги, зору.
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