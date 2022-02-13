Стареют, но не дешевеют: рейтинг популярных ликвидных кроссоверов

Эксперты назвали три модели автомобилей, которые годами являются лидерами продаж на мировом рынке и практически не теряют в цене. Эти модели являются одними из самых ликвидных в мире.

Источник: avtoblog.ua

Популярный кроссовер Renault Duster носит звание не только народного любимца, но и высоколиквидного автомобиля. Через год эксплуатации кроссовер теряет всего 6% от своей стоимости, а через 3 года – только 10%. Любопытно, но смена поколения модели не отразилась на потере в стоимости авто.





В 2021 году кроссовер Hyundai Creta сменил поколение. После года эксплуатации цена автомобиля снижается на 6%, а через 3 года – на 15%. Несмотря на то, что потеря ликвидности Creta больше, чем у Duster, это тоже отличный результат.

Внедорожник Toyota RAV4 стоит гораздо дороже, чем Duster и Creta. Но это не помешало модели стать одной из самых популярных в мире. За первый год эксплуатации модель теряет 4% от своей стоимости.