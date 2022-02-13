Кремль прокомментировал разговор Байдена и Путина

Россия не получила ответа по существу ни по нерасширению НАТО, ни по неразмещению ударных сил на территории Украины, ни по возврату конфигурации сил Альянса к состоянию 1997 года, отметил Юрий Ушаков.

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена был «довольно сбалансированным». Об этом сказал помощник российского президента Юрий Ушаков, сообщает Интерфакс в воскресенье, 13 февраля.





Он подтвердил, что телефонный разговор продолжался чуть более часа и «прошел в обстановке беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении России в Украину».

«Но если вернуться к разговору РФ-США, то можно констатировать, что характер беседы был все-таки довольно сбалансированным и деловым», – сказал Ушаков.

Байден, по его словам, сослался на опыт холодной войны, когда представители США и СССР «делали все возможное, чтобы избежать катастрофы, серьезного конфликта».

«Он сказал, что наши две великие державы и сейчас являются конкурентами, но должны сделать все, чтобы поддерживать стабильность, безопасность во всем мире. Он также подчеркнул, что необходимо делать все возможное, чтобы избежать худшего сценария в контексте нынешней ситуации вокруг Украины», – отметил Ушаков.

По его словам, Путин тоже прошелся по истории взаимоотношений США и НАТО с Россией.

Ушаков добавил, что «ни по нерасширению НАТО, ни по неразмещению ударных сил на украинской территории, ни по возврату конфигурации сил альянса к состоянию 1997 года, когда подписывался Основополагающий акт Россия-НАТО, мы ответа по существу не получили».

«Многие из озвученных в телефонном разговоре шагов уже, в общем-то содержатся в полученных нами 26 января из Вашингтона и штаб-квартиры НАТО ответов на российские предложения», – сказал помощник российского президента.

Напомним, вечером 11 февраля Джо Байден и Владимир Путин провели телефонный разговор о ситуации вокруг Украины. Позже в Белом доме заявили, что Путин был предупрежден о готовности Запада реагировать быстрыми, суровыми и решительными действиями на любую агрессию со стороны РФ против Украины.