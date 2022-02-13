Обзор Volkswagen ID.4 Crozz из Китая: характеристики, комплектации, цены в Украине

Весной 2021 года в Китае стартовали продажи ID.4 Crozz, первого электрического кроссовера компании Volkswagen. Новая модель отличается большим запасом хода (400-550 км), просторным салоном, хорошей управляемостью и широким набором современных функций. Технологичный, быстрый и удобный автомобиль на каждый день, да еще и позволяющий полностью отказаться от дорожающего топлива.

Volkswagen ID.4 продается во всем мире — в Америке, Китае и 30 странах Европы. Но в то время как по всему миру предлагается один и тот же, неизменный вариант модели, в Китае можно купить ID.4 в двух эксклюзивных версиях Crozz и X. Это уникальные варианты электрического кроссовера, предназначенные специально под китайский рынок. Они отличаются дизайном, оснащением, многими техническими характеристиками и конструктивными особенностями. Версия ID.4 Crozz стала особенно популярной — в том числе среди украинцев. По словам представителя компании AuctionAuto, которая возит электромобили из Китая, ID.4 Crozz — самый популярный китайский электрокар на данный момент. Электромобиль можно купить не только под заказ: ID.4 Crozz доступен в наличии, первая партия прибыла в Украину 11 февраля.





Volkswagen ID.4 Crozz: общие характеристики

VW ID.4 Crozz — это пятидверный электрический кроссовер, который вмещает 5 человек. Он оснащается одним или двумя электродвигателями (в зависимости от комплектации) общей мощностью от 170 до 306 лошадиных сил и литий-ионной батареей емкостью от 55 до 84.8 кВтч. Это позволяет электромобилю двигаться на одной зарядке от 400 до 550 км. Время зарядки постоянным током составляет около 40 минут.

В каждом кроссовере Volkswagen ID.4 Crozz есть:

5,3-дюймовая панель приборов

10,2-дюймовый мультимедийный дисплей

панорамный крыша

адаптивный круиз-контроль

два парковочных датчика

функция бесключевого доступа

девять подушек безопасности

центральный замок

электронный стояночный тормоз

Перечислять можно долго, и это говорит о том, что ID.4 — один из самых хорошо оснащенных электромобилей на мировом рынке.

Стандартные системы безопасности включают:

антиблокировочная система (ABS)

система распределения тормозных усилий (EBD)

система помощи при экстренном торможении автомобиля (EBA)

противобуксовочная система (TCS)

электронная система устойчивости автомобиля (ESP)

система распознавания дорожных знаков

система активного торможения/активная система безопасности

Если вы хотите больше, можно купить ID.4 Crozz в одной из топовых комплектаций.

Volkswagen ID.4 Crozz: комплектации

Китайский ID.4 Crozz предлагается в четырех комплектациях: Pure, Pure+, Pro и Prime 4WD. Они различаются не только количеством функций и технологий, но и типом отделки салона, системой привода, запасом хода и даже количеством электромоторов. Например, во всех трех первых комплектациях установлен один двигатель, в то время как в самой дорогой версии Prime 4WD идет два электродвигателя. Также в этой комплектации эксклюзивно предлагается полный привод: в остальных версиях — передний привод.

Большая таблица с характеристиками и функциями всех комплектаций Volkswagen ID.4 Crozz из Китая размещена на сайте импортера АукционАвто. На их сайте вы можете подробно изучить, чем отличаются разные версии ID.4 Crozz и сделать обдуманный выбор.

Если же коротко, выбор в пользу той или иной версии следует делать из ваших индивидуальных предпочтений. Если вам нужен максимальный запас хода, выбирайте комплектации Pure+ и Pro: они могут двигаться не менее 550 км на одной зарядке, у остальных версий диапазон меньше. Если у вас в приоритете комфорт, присмотритесь к Pro или Prime 4WD: у них весь салон в коже, сиденья с функциями массажа и обогрева, отдельный кондиционер для задних сидений и многое другое.

Volkswagen ID.4 Crozz: цена