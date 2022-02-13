Девочка попала в реанимацию после удаления зуба — что известно

В Ровенской области медики борются за жизнь 15-летней девочки, которая попала в реанимацию после того, как удалила зуб в одной из местных клиник. Об этом сообщает пресс-служба Ровенской областной прокуратуры.

Девочка попала в реанимацию после удаления зуба (фото из открытых источников)

Известно, что подросток несколько раз обращалась в стоматологическую клинику за помощь, сначала ей лечили зуб, но лекарства не помогали, и врач решил его удалить совсем. Но такое медицинское решение повлекло за собой серьезные последствия. У 15-летней девочки произошло заражение крови, ее госпитализировали в детскую больницу в тяжелом состоянии.

Врачи ей сделали операцию, сейчас она находится в реанимации и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

В Ровенской области начато досудебное расследование по уголовному производству. Правоохранители выясняют, кто из врачей допустил ошибку, которая привела к ужасным последствиям.

Напомним, в Буковине, в населенном пункте Камянка, на территории местной школы получил тяжелые травмы 7-летний школьник. Его отправили в реанимацию Черновицкой детской больницы. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

Ранее издание «Комментарии» сообщало, что в Киеве врачу стоматологу сообщили о подозрении в покушении на убийство, разбойных нападениях и мошенничестве на 400 тысяч гривен. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Читай также, что в Ровно врач во время стоматологического приема жестоко обращалась с детьми. Видео ужасных издевательств над маленькими пациентами попало в Сеть. С заявлениями о возможных неправомерных действиях врача в полицию сообщили жительницы Костополя и Ровно.

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