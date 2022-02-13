Президентом Германии переизбрали Штайнмайера — Korrespondent.net

В поддержку действующего главы государства Штайнмайера выступали все наиболее крупные партии Германии.

Франк-Вальтер Штайнмайер переизбран на посту президент Германиина второй срок, сообщает DW.





В воскресенье, 13 февраля, за его кандидатуру проголосовало подавляющее число членов Федерального собрания, которое собирается специально для выборов главы государства.В поддержку политика были отданы 1045 из 1425 поданных и признанных действительными голосов, 86 членов собрания воздержались, 294 человека проголосовали за других кандидатов.

Как и ожидалось, 66-летний Штайнмайер одержал победу уже в первом туре, его поддерживали все наиболее крупные политические силы — входящие в правительственную коалицию Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), Союз 90/зеленые и Свободная демократическая партия (СвДП), а также консервативный блок ХДС/ХСС.

Федеральное собрание, созываемое исключительно для того, чтобы избрать нового президента, состоит на одну половину из депутатов бундестага, а на вторую — из выборщиков, откомандированных в Берлин всеми 16 земельными парламентами (ландтагами).Это могут быть как местные депутаты и политики локального уровня, так и известные люди из других областей: общественные деятели, спортсмены, музыканты и пр. В этом году в голосовании в Федеральномсобрании принялиучастие 1472 выборщика.

Помимо Штайнмайера в выборах участвовали еще три кандидата: медик из Майнца Герхард Траберт, которого выдвинула Левая партия (он получил 96 голосов), экономист Макс Отте от Альтернативы для Германии (140 голосов) и астрофизик Штефани Гебауэр от партии Свободные избиратели (58 голосов).

Напомним, что29 январяпрезидент Италии был переизбранна второй срок. Кандидатуру Серджо Маттареллы согласовали и поддержали все ведущие политические силы Италии. Против выступила только оппозиционная партия Братья Италии и отдельные выборщики.