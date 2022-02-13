В Украине более 38 тысяч новых случаев COVID

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 38 212 человек. Больше всего новых случаев за сутки в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

За сутки госпитализировали 3753 человек; летальных исходов — 265; выздоровели — 19 943 человек. Протестировали методом ПЦР — 72 764 человека, методом ИФА — 6138, экспресс-тестами — 60 573.





Больше всего новых случаев за сутки в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях.

За все время пандемии в Украине заболели — 4 501 182 человек; выздоровели — 3 770 769 человек; летальных случаев — 102 668.