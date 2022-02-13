В Лондоне обрушилось здание, есть пострадавшие

Причины случившегося пока не сообщаются

Спасатели помогли выбраться семи людям, заблокированным после того, как часть здания рухнула.

В столице Великобритании Лондоне в результате частичного обрушения здания травмировано 13 человек. Четверых пострадавших госпитализировали. Об этом сообщает Sky News.





Инцидент произошел вечером в субботу, 12 февраля. Обрушился антресольный этаж в баре Two More Years.

Прибывшие на место происшествия бригады скорой помощи оказали помощь 13 людям. Четверых доставили в больницу.

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«Был просто какой-то треск… Я и мой друг побежали в сторону, и все это рухнуло за считанные секунды», — рассказал очевидец.

Спасатели помогли выбраться семи посетителям заведения.

Причины случившегося не уточняются.

Напомним, в горнолыжном центре в Турции рухнул навес. Под завалами и снегом оказались посетители и сотрудники центра. Восемь человек получили травмы.

А в американском Питтсбурге перед приездом президента Джо Байдена обрушился мост. В районе происшествия ощущался сильный запах природного газа. Обломками рухнувшего моста завалило несколько автомобилей.