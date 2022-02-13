В Украине только 2 желтых зоны – остальные либо в красной, либо приближаются к ней

Несколько дней «желтой» была только Полтавская область, но теперь ситуация несколько улучшилась в Харьковской области. Теперь показатели в этом регионе тоже соответствуют показателям желтого уровня эпидопасности.

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Несколько дней подряд в Украине была только одна «желтая» область сегодня же таких регионов уже два. Показатели улучшились в Харьковской области.

Какие области находятся в красной зоне:

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Луганская;

Ровненская;

Хмельницкая.

Остальные регионы в оранжевой карантинной зоне. Если ситуация там будет ухудшаться, их переведут в красную.



Уровни эпидопасности в Украине / Графика Минздрава

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Источник: Минздрав