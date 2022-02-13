В чем секрет хороших отношений без привязки к Дню всех влюбленных

14 февраля отмечается День всех влюбленных (День Святого Валентина). Праздник, пришедший к нам не так давно, но ставший «своим» для многих. В то же время, бытует мнение, что поздравлять «под дату» — неправильно. Почему надо (не надо) поздравлять любимых 14 февраля? Портал «Комментарии» с этим вопросом обратился к экспертам.

День всех влюбленных. Фото: из открытых источников

День Святого Валентина в наших реалиях несколько исказил свою суть

Учредитель Социально-психологического центра «Развитие», психолог-консультант в ряде телепроектов Елена Рыхальская поясняет:

«Этот праздник просочился к нам и остался в формате нашего общество только потому, что ничего похожего не было. Были праздники женщин, праздники мужчин, семьи, матери. А вот просто праздник влюбленных – такого не было. И его, думаю, не хватало. Но День Святого Валентина в наших реалиях несколько исказил свою суть. В Европе, в Америке абсолютно спокойно дарят в этот день «валентинку», тортик с сердечком – подобного рода недорогие атрибуты. У нас же, на пост-советском пространстве, не только в Украине, всё как-то перешло в трактовку «оценки любви» с точки зрения стоимости подарков. Кому-то дарят «валентинку», кому-то бриллиант, кому-то делают предложение».

Елена Рыхальская призналась, что именно после 14 февраля она почти уже десять лет оставляет целую неделю под прием разочарованных женщин. Или не поздравил, или поздравил не так (ждала кольцо, а получила медвежонка).

«Также могу четко сказать – маркетологи не дремлют. Они за неделю до Дня Святого Валентина придумали уже День планирования подарков на День Святого Валентина. Сейчас, если зайти в супермаркет – всё в сердечках, вплоть до салата «Мимоза». Нагнетание ситуации, которая очень работает с точки зрения маркетинга. Нужно больше продать и снять сливок. Появились даже платные букеты на прокат. Женщины его арендуют, делают фото для того же Истаграма (вот как меня поздравили!) – и отдают букет обратно в магазин. А на самом деле любовь любит тишину. И 14 февраля во многом потеряло свой былой дух из-за того, что маркетологи так раздули День всех влюбленных», – подчеркивает эксперт.

По словам Елены Рыхальской, любить можно и нужно каждый день.

«Я 28 лет работаю семейным психотерепевтом. Знаю много комментариев мужчин, которые считают, что их буквально «насилуют» этим праздником. Да, он любит. Да, он готов делать подарки, сюрпризы. Но не надо ждать ЧЕГО-ТО ТАКОГО! – именно 14 февраля. Пусть будет любовь каждый день, а букеты – просто так. Любовь – это не состояние одного дня, а процесс, в котором вы живете», – резюмирует эксперт.

Отношения должны строиться, независимо от даты, но для большинства людей 14 февраля – лишний повод сказать друг другу хорошие слова

Политический эксперт, основатель социологической компании Active Group Андрей Еременко уверен: правильно или не правильно поздравлять «под дату» – личное дело каждого.

«Понятно, что отношения должны строиться, независимо от даты. Но для большинства людей лишний (на самом деле – совсем не лишний) повод сказать друг другу хорошие слова, оказать знак внимания – нужно и важно. Ведь в повседневной суете мы зачастую забываем это делать. А праздник, дата, позволяет сказать любимому человеку те самый слова, которые ему хотелось бы услышать. Подарить что-то чисто символическое, но важное для вашей половинки», – поясняет Андрей Еременко.

Он также обращает внимание, что согласно февральскому исследованию компании Active Group, праздновать День всех влюбленных в текущем году планирует треть украинцев (34,5%). Еще четверть (25,3%) – возможно будут праздновать, но не уверены в этом до конца. А 40,2% респондентов не будут отмечать 14 февраля.

14 февраля часто становится индульгенцией для мужчин

Ведущая новостей «Сегодня» на канале «Украина», жена и мама Юлия Галушка рассказала изданию «Комментарии», почему уже давно не отмечает День всех влюбленных.

«Не люблю день Святого Валентина – и как-то специально не отмечаем его с любимым. Разве нужно ждать 14 февраля, чтобы сказать: «Люблю» и совершить хотя бы символический подарок? То же касается и 8 марта. Мыть посуду и поддерживать женщину нужно каждый день, а не в один специально отведенный для этого», – поясняет свою позицию Юлия Галушка.

При этом она призналась, что, конечно, приятно получить цветы 14 февраля.

«Но главное здесь – не только 14 февраля, – акцентирует Юлия Галушка. – Потому что часто это становится индульгенцией для мужчин. Не люблю этот праздник еще из солидарности с одинокими – всегда думаю, а как им, когда вокруг все показушно кричат о любви? Да и вообще я прохладно отношусь к праздникам, в которых маркетинг побеждает суть. Я люблю семейные, уютные праздники, когда главное – побыть вместе, а не на публику продемонстрировать свою любовь».

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