Названо найпопулярніші автомобілі у світі

Toyota Corolla стала найпопулярнішим автомобілем у світі в 2021 році

Источник: avtodream.org

Звання найпопулярнішого автомобіля у світі в 2021 році знову утримала Toyota Corolla. Моделі цього сімейства (за кордоном воно представлене седаном, універсалом, хетчбеком та спорт-версіями) знайшли загалом 985 тисяч покупців, підрахували у JATO Dynamics.

Найбільше проданих «Королів» минулого року припало на Китай (322 тис. од.), США (249 тис. од.) та Європу (191 тис. од.).





Друге місце у списку світових бестселерів зайняв кросовер Toyota RAV4, що розійшовся тиражем у 965 830 екземплярів – на 1% більше, ніж у 2020 році. Замкнув трійку лідерів кросовер Honda CR-V, продаж якого, навпаки, знизився на 2% і склав 713 143 одиниці.

На четвертому рядку опинився ще один “японець” – бізнес-седан Toyota Camry, що показав результат 617010 реалізованих автомобілів (+7%). П’ятим став американський електрокар Tesla Model 3, на якому минулого року зупинили свій вибір 592729 осіб (+68%).

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До ТОП-10 найпопулярніших автомобілів світу за підсумками 2021 року також увійшли Honda Civic (569 069 од., -15%), пікап Ford F-150 (541 076 од., -10%), хетчбек Toyota Yaris (515 018 од. ., -7%), седан Nissan Sylphy (498583 од., -8% і компактний китайський електрокар Wuling Mini EV (469525 од., +226%).