Многоразовые бутылки для воды выделяют сотни химикатов

Химики из Копенгагенского университета изучили, какие химические вещества выделяются в жидкости самыми популярными типами многоразовых бутылок из мягкого пластика. Результаты оказались достаточно неожиданными.

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Ученые обнаружили более 400 различных веществ в пластиковой бутылке и более 3 500 веществ, полученных из моющего средства. Большинство из них – неизвестны и их еще нужно идентифицировать. Но даже из идентифицированных химических веществ токсичность не менее 70% остается неизвестной.

Мы были ошеломлены большим количеством химических веществ, которые мы нашли в воде после 24 часов в бутылках. В воде были сотни веществ, включая вещества, никогда ранее не встречавшиеся в пластике, а также вещества, которые потенциально опасны для здоровья. После цикла мытья посуды их было несколько тысяч,

– заявила профессор аналитической химии окружающей среды Ян Х. Кристенсен.

Как проводились эксперименты:

Люди часто пьют воду, которая простояла в бутылках несколько часов. Поэтому исследователи оставили обычную водопроводную воду как в новых, так и использованных питьевых бутылках на 24 часа (как до, так и после мытья).

В новых многоразовых бутылках после дополнительного ополаскивания в воде осталось около 500 различных веществ. Более 100 этих веществ были получены из самого пластика.

Вредно ли это для здоровья

Ученым еще предстоит узнать, вредно ли это для здоровья. Пока они имеют лишь оценку концентрации веществ, а токсикологические оценки еще не завершены.

Пока ученые советуют выбирать бутылки из стекла или нержавеющей стали.