Если Путин решится на великую войну, то Россия исчезнет

Начнется ли большая война? Споры вокруг этого вопроса утратили всякий смысл. Как и на выборах, позицию абсолютного большинства моих сограждан формируют не рациональные аргументы, трезвые оценки или логические выводы. Ее формирует подсознательное желание верить или не верить в большую войну. А вера, как известно, почти не поддается рациональному доказыванию, опровержению или корректировке.

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В конце концов никто в мире пока не знает, отдаст ли Путин приказ наступать или нет. Даже если силы и средства, накопленные у украинских границ, будут казаться ему достаточными для блицкрига.

Свое чисто субъективное чувство момента было описно ранее. А сегодня нашел просто гениальную фразу, которая максимально точно формулирует то, что надо донести до аудитории:

«Если война чему-то и учит, то только потому, что всегда нужно быть готовым встретиться с неожиданным и столкнуться с немыслимым» (© Christopher Fowler, современный британский писатель).

В нынешней ситуации стратегической неопределенности радует другое дело. Если начало войны зависит только от Путина, то ее результат от него почти не зависит. Возможно, если решится, он может взять Киев и даже посадить на Печерских холмах марионеточное правительство. Возможно, что это правительство может быть даже формально легитимным.

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Но это ничего не изменит, потому что наше главное проклятие – взаимное отчуждение власти и посполитых – превратится в наше главное преимущество. Украинцы не признают какое-либо коллаборационистское правительство на том основании, что оно легитимно. И не станут ему повиноваться.

Любой условный Минск-3 – это расторжение общественного договора, согласно которому украинцы терпят коррумпированную, непрофессиональную, вороватую и хамовитую центральную власть как зло. Ибо лучше государственность с такой властью, чем руина. Впрочем, как только украинская власть заключит свое Компьенское перемирие (1940), она выбьет стул легитимности из-под собственных ног и станет частью оккупационных властей.

Повторюсь, не известно наверняка, случится большая война между Украиной и Россией. Но если случится, у нее есть все шансы стать началом конца ресентиметной недоимперии с центром в Москве, но также – началом великого возрождения нашей земли. Это будут схватки новой Украины, которые всегда, перефразируя Черчилля, «пот, слезы, кровь и закалка».

Итак, готовимся «встретиться с неожиданным и столкнуться с немыслимым». Быть готовым всегда лучше.

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