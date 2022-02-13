Стратегия морской безопасности: сможет ли Украина быстро нарастить флот

Во время выездного заседания, которое в пятницу, 11 февраля, прошло в Харькове, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял Стратегию морской безопасности Украины. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, такой проект стратегического документа в сфере морской безопасности, который планируется утвердить указом главы государства, разработан в Украине впервые. О некоторых особенностях данной Стратегии нашему изданию рассказал директор Украинского института морского права и безопасности, юрист-международник Богдан Устименко, который принимал участие в ее разработке.

Корабли. Фото: из открытых источников

«За 30 лет независимости в Украине накопилась критическая масса проблем в сфере морской безопасности. К сожалению, никаких стратегических, всеохватывающих документов по этому поводу власть ранее не принимала. Проблемы настолько серьезные, особенно на фоне российской агрессии, что требовали срочного вмешательства СНБО. Президент Владимир Зеленский еще летом 2021 года принял решение инициировать разработку Стратегии морской безопасности Украины. В сентябре 2021 секретарь СНБО Алексей Данилов распорядился создать межведомственную работу группу (в которую были включены представители экспертной среды, многочисленные органы госвласти, разведки) по разработке Стратегии. Работа над документом шла ежедневно. Он был подготовлен, учитывая лучшую мировую практику и стратегические документы ведущих морских держав», – отметил Богдан Устименко.

Он подчеркивает, важно, что это документ не декларативного характера. Он содержит конкретные задания госаппарату и механизмы реализации и контроля. Большое внимание уделено вопросам внутригосударственной координации – между гражданскими органами, военными, правоохранительными – всеми, имеющими отношение к морской безопасности.

«Президентом Украины были определены основные угрозы. Помимо классического их перечня, с которыми сталкивается любое прибрежное государство (пиратство, наркоторговля, террористические акты и т.д.), Украина имеет еще три специфические. Первое – агрессия РФ на море. С ее гибридными проявлениями мы то и дело сталкиваемся, когда страна-агрессор под видом «учений» перекрывает Черное и Азовское моря. Большая часть украинских морских пространств оккупирована РФ. Второе – недостаточная эффективность субъектов обеспечения морской безопасности Украины (госорганов). Третье – упадок морской индустрии и внутреннего водного транспорта», – отметил юрист-международник.

По его словам, вскоре Стратегия будет опубликована, тогда можно будет поговорить о ней более детально. Но, подчеркивает эксперт, сам факт появления такого документа, наполненного реальными смыслами, – более чем важно.

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