Еще две страны призвали своих граждан не ездить в Украину

Гражданам рекомендуют отказаться от поездок в Украину, а тем, кто находится на территории страны, срочно выехать.

Министерство иностранных дел Эквадора призывает своих граждан воздержаться от поездок в Украину в связи с текущей ситуацией. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном в субботу, 12 февраля.





«В связи с нынешней ситуацией в Украине МИД Эквадора рекомендует своим гражданам отказаться от поездок в это европейское государство, а тем, кто уже находится в Украине связаться с посольством Эквадора в Австрии, если они еще этого не сделали», — говорится в документе, опубликованном в Twitter министерства.

Отмечается, что на сегодня в Украине находится около 400 граждан южноамериканской республики.

Также не ездить в Украину призвало своих граждан МИД Болгарии. Об этом говорится на сайте МИД.

«Учитывая ухудшение ситуации в Украине и вокруг нее, призываем наших соотечественников воздержаться от любых поездок в страну. Приглашаем граждан Болгарии, находящихся на территории Украины, принять меры для выезда из страны на имеющихся на данный момент транспортных средствах», — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее порекомендовали своим гражданам покинуть Украину Германия и Бельгия, а также Австралия и Новая Зеландия.